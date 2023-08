Erupce Etny komplikuje dopravu na Sicílii, Katánie do večera uzavřela letiště

Kvůli výbuchu sopky totiž velkou část města pokryla vrstva sopečného popela. Starosta Katánie Enrico Tarantina tak zakázal používání kol, motocyklů a dalších podobných dopravních prostředků, zatímco maximální povolená rychlost pro automobily byla omezena na 30 kilometrů za hodinu. Starosta nařídil mimořádné čištění ulic, aby popílek nechal odstranit.

Od pondělního rána jsou zrušeny přílety a odlety na letiště v Katánii. Podle provozovatele zůstane zavřené do 20:00 SELČ, původně to mělo být do 13:00.

Omezení nastalo jen pár dnů poté, co se provoz na letišti vrátil do normálu po požáru v terminálu A. Ten si zhruba dva týdny vynutil přesměrování velkého počtu letů či jejich zrušení. V loňském roce letiště obsloužilo na 10 milionů cestujících, píše agentura AFP.

Erupce sopky nastala v noci na pondělí. Vzniklý oblak sopečného popela pokryl oblast na jih od vulkánu. Aktivita se téměř zastavila kolem 7:00 SELČ. Zakázán je nyní výstup na vrchol sopky ze severní strany.