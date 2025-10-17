V Římě vybuchlo auto známého novináře. Postavila se za něj i Meloniová

Autor: ,
  10:31
Auta významného italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala v noci na pátek před jeho domem v Římě. Exploze byla tak silná, že otřásla celou čtvrtí a poškodila i sousední budovu. Nikdo nebyl zraněn. Do vyšetřování se zapojily i orgány zabývající se bojem proti mafii. Na sociálních sítích pořadu Report, který Ranucci moderuje, zveřejnili video z místa incidentu.

Čtyřiašedesátiletý Ranucci je podle agentury APA jedním z nejznámějších italských investigativních novinářů. Od roku 2017 moderuje v televizi RAI3 prestižní investigativní televizní pořad Report.

Auta italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala před jeho domem v Římě. (17. října 2025)
Auta italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala před jeho domem v Římě. (17. října 2025)
Auta italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala před jeho domem v Římě. (17. října 2025)
Auta italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala před jeho domem v Římě. (17. října 2025)
5 fotografií

Dříve pracoval jako válečný a zahraniční zpravodaj – informoval mimo jiné o válkách na Balkáně, konfliktech na Blízkém východě a různých přírodních katastrofách. Od roku 2014, kdy mu mafie začala vyhrožovat smrtí, je pod policejní ochranou.

Premiérka Itálie Giorgia Meloniová vyjádřila Ranuccimu plnou podporu a pokus o zastrašení novináře odsoudila. Dále ve svém vyjádření napsala, že svoboda a nezávislost médií jsou nepostradatelnými hodnotami demokracie, které bude i nadále bránit.

V podobném duchu se k incidentu vyslovil i ministr obrany Guido Crosetto na profilu italského ministerstva obrany na sociální síti X.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.