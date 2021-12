Silvio Berlusconi kandiduje na prezidenta. Chci být užitečný, tvrdí kontroverzní velikán italské politiky

Mattarellův sedmiletý mandát v prezidentském úřadě skončí v únoru, do té doby je třeba najít jeho nástupce. Jednotlivé strany už zahájily neformální rozhovory, v nichž hledají vhodné uchazeče. O jménech se zatím pouze spekuluje, neboť vybraní kandidáti většinou s oznámením čekají až na poslední chvíli.

Jedinou výjimkou je několikanásobný bývalý premiér a šéf parlamentní strany Vzhůru, Itálie, který se zájmem o nejvyšší úřad nikterak netají. Na tiskové konferenci v říjnu na otázku ohledně svých prezidentských ambicí Berlusconi řekl, že „chce být zemi užitečný“.

V pondělí se sešel s šéfem strany Liga Matteem Salvinim, v neděli se za něj postavila i šéfka krajně pravicové strany Bratři Itálie (FdI) Giorgia Meloniová. Podle ní musí být nový prezident zejména „vlastenec“.

Pokud pravice zůstane jednotná, Berlusconi může počítat s podporou 450 volitelů. Od čtvrtého kola mu stačí zhruba 50 dalších volitelů, aby získal prezidentský post a také imunitu před soudním stíháním. Pravicový kandidát by mohl „lovit“ mezi desítkami nezařazených zákonodárců.

Sbor 1 007 volitelů svolá předseda Poslanecké sněmovny Roberto Fico 4. ledna, uvedla agentura ANSA. Samotná volba by měla začít 22. nebo 24. ledna. V prvních třech kolech musí kandidát získat hlasy dvou třetin volitelů, aby byl zvolen hlavou státu. Od čtvrtého kola volby mu stačí prostá většina hlasů ve sboru.

Návrat rozporuplného politika

Politik, miliardář a podnikatel Berlusconi je v Itálii už mnoho let značně kontroverzní postavou. Proslul svými sexuálními skandály, do nichž zatáhl i nezletilou marockou tanečnici, ta pak o nich povyprávěla veřejnosti. I kvůli ní politik několikrát stanul před soudem.

Ale nejen proto. V roce 2013 mu soudci v rámci odsuzujícího rozsudku za daňové úniky dočasně zakázali vykonávat veřejné funkce a dalšímu procesu kvůli obžalobě z podplácení svědků Berlusconi čelí i nyní.

Překážkou k jeho zvolení pak může být i věk a zdravotní problémy, s nimiž se v poslední době potýká.

Středolevá Demokratická strana (PD) už podporu Berlusconiho v prezidentských volbách vyloučila. Podle ní by měl ve volbách uspět nadstranický kandidát se zkušenostmi a nezpochybnitelnou morálkou. Spekuluje se, že takovými kandidáty by mohli být například bývalý premiér Giuliano Amato nebo současná ministryně spravedlnosti Marta Cartabiaová.

Dalším často jmenovaným kandidátem na nejvyšší post je stávající premiér Mario Draghi. V jeho případě ale italské strany mají skutečné dilema, jak napsal deník Financial Times. Část koalice by chtěla Draghiho poslat na příštích sedm let do prezidentské funkce.

Strany se ale zároveň obávají, že by se po jeho odchodu z čela kabinetu nesourodá vládní většina, kterou tvoří strany od levice až po krajní pravici, velmi rychle rozpadla. Z prezidentské funkce by Draghi měl navíc výrazně menší možnosti ovlivňovat chod italského státu než z čela vlády.

Itálie je parlamentní republikou a pravomoci prezidenta jsou velmi omezené. Význam jeho funkce vzrůstá jen při vládních krizích. Na druhé straně je málo pravděpodobné, že by Draghi, který se nehlásí k žádné politické straně, mohlo zůstat premiérem i po parlamentních volbách, které se uskuteční nejpozději na jaře roku 2023.

Volba prezidenta je v Itálii často dlouhým parlamentním rituálem. Dva prezidenti byli zvoleni až po 20. kole volby. Sandro Pertini v roce 1985 a Oscar Luigi Scalfaro museli počkat na 16. kolo, aby byli zvoleni. Ve dvou případech ale stačilo jen jedno kolo. Kvůli nepředvídatelnosti volby, v níž se hlasuje tajně, ji komentátoři přirovnávají k papežskému konkláve.