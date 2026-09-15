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Dva Slováci vztyčili vlajku na obřím komíně v Itálii, riskovali životy kvůli videu

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  6:54aktualizováno  6:54
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Slovenští influenceři vyšplhali na komín elektrárny Enel. (15. září 2026)

Slovenští influenceři vyšplhali na komín elektrárny Enel. (15. září 2026) | foto: IG - Peter D.

Slovenští influenceři vyšplhali na komín elektrárny Enel. (15. září 2026)
Slovenští influenceři vyšplhali na komín elektrárny Enel. (15. září 2026)
Slovenští influenceři vyšplhali na komín elektrárny Enel. (15. září 2026)
Slovenští influenceři vyšplhali na komín elektrárny Enel. (15. září 2026)
10 fotografií
Dvojice slovenských influencerů vyvolala pozdvižení a kritiku v malém městě na severu Itálie poté, co vylezli na 250 metrů vysoký komín tamní bývalé elektrárny. Napsala to tento týden místní média. Ze svého počinu zveřejnili fotografie a video. Podle místních však zbytečně riskovali.

Influenceři vystoupili na komín bývalé elektrárny v Porto Tolle u ústí Pádu. Elektrárna byla uzavřena v roce 2015 a nyní v areálu probíhají demolice a další úpravy, aby se z oblasti stalo turistické středisko. Komín, který patří k nejvyšším v Itálii, by však měl být zachován.

Areál patří energetickému holdingu Enel a dvojice slovenských mladíků se vydala na vrchol komínu bez vědomí vlastníka, píší média. Do areálu je vstup zakázán. Podle starosty města Roberta Pizzoliho je takový výstup vzhledem k minimálním bezpečnostním opatřením velmi nebezpečný.

„Riskují tam život,“ řekl médiím starosta s tím, že podle něj pár fotek na internetu za takové nebezpečí nestojí. Majitel areálu navíc nevylučuje podání trestního oznámení na dvojici mladých mužů.

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