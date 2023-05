Etna se opět probudila. Její popel uzemnil lety na Sicílii, pokryl i auta

Italské úřady stoply v neděli všechny lety ze sicilského letiště v Katánii. Stalo se tak poté, co přistávací a vzletové dráhy pokryla vrstva sopečného popela z erupce sopky Etna. Letištní úřady na Twitteru oznámily, že kvůli následkům erupce budou lety pozastaveny až do pondělních 9:00 místního času. Později sdělily televizi CNN, že lety by měly být obnoveny v pondělí v poledne.