Toskánsko průkopníkem. V katolické Itálii poprvé schválili asistovanou sebevraždu

Ústavní soud v Itálii de facto legalizoval asistovanou sebevraždu právě v roce 2019, kdy vyzval parlament, aby přijal zákon, který aktu poskytne jasný právní rámec. Jeho výzva však zůstala nevyslyšena a celostátní politici se této otázce vyhýbají.

Toskánský regionální zákon prošel díky většině sedmadvaceti hlasů proti třinácti. A stanoví, jak by se měly žádosti o asistovanou sebevraždu vyřizovat.

Lékařská komise bude mít například povinnost posoudit žádost do třiceti dnů. Pokud jsou kritéria splněna, regionální zdravotnický systém musí do deseti dnů zajistit potřebné léky a zdravotnický personál, a to v případě, že pacient nechce, aby zákrok provedl jeho vlastní lékař.

Zákon umožňuje lékařům odmítnout účast na zákroku z morálních či etických důvodů – podobně jako to už umožňuje národní legislativa u interrupcí pro odpůrce z důvodu svědomí.

Ještě před schválením zákona katolická charita Pro Vita Famiglia kritizovala Toskánsko za to, že se mění v „jakési italské Švýcarsko“. Tam prý nabízejí „státní smrt“, aby se „zbavilo nemocných, křehkých, starých a osamělých lidí.“

Švýcarsko povoluje asistovanou sebevraždu od čtyřicátých let minulého století. Kromě něj ji povolují i v Rakousku, Švédsku a několika státech USA.

Eutanazii, kdy akt usmrcení neprovádí samotný pacient, ale lékař nebo jiný člověk, nyní provádějí v několika zemích. V Nizozemsku a Belgii od roku 2002, v Lucembursku od roku 2009, ve Španělsku od roku 2021. Poslední evropskou zemí, kde eutanazii schválili, bylo Portugalsko, kde platí od roku 2023. Mimo Evropu je možná i na Novém Zélandu a v Kolumbii.

Zdravotnictví v Itálii je z velké části v kompetenci regionů. V Toskánsku vládne levý střed, ale na celostátní úrovni je pravicová koalice premiérky Giorgie Meloniové obecně proti eutanazii. Loni se však v regionálním shromáždění pravicí ovládaného Benátska projednával návrh zákona o právu na smrt. Neprošel o pouhý jeden hlas a rozdělil jak středolevý, tak středopravý tábor.

Před šesti lety italský Ústavní soud dekriminalizoval asistované umírání pro pacienty postižené nevyléčitelnými chorobami, které způsobují „nesnesitelné“ utrpení. I tito lidé však musejí projevit jasnou vůli zemřít. Regionální zdravotnické úřady se nicméně nadále zdráhají povolovat žádosti o asistovanou sebevraždu, což podnítilo kampaň pro-eutanazijní asociace Luca Coscioni za jasnější legislativu v této oblasti.

Akce usiluje o zavedení zákonů o asistovaném umírání v každém z dvaceti italských regionů a její kampaň inspirovala jak návrh zákona v Toskánsku, tak i ten, který neuspěl v Benátsku. Petici této organizace podle agentury ANSA podepsalo přes 10 tisíc lidí. Ostatní italské regiony připravují podobné zákony.