Válka pláží a pikniků. Italové bojují za právo hodovat, majitelé barů jsou proti

Jihoitalské přístavní město Bari. Po poledni se na jeho plážích začínají scházet Italové. S sebou přinášejí suroviny, pomůcky na vaření i plážové židle a rozbalují velký piknik. Baví se, hrají hry a hodují. A to už několik let.

Jenže tento rituál přestává být po chuti majitelům plážových barů a restaurací. Některé už začaly zakazovat vstup s vlastním jídlem. Většina takových podniků ovšem vznikla z poptávky turistů, a místní jsou proto rozhořčení, že by se měli podřizovat.

Jedny z největších italských novin Il Corriere della Sera už dokonce mluví o „válce“ mezi italskými piknikáři a provozovateli podniků. Do diskuse o tom, zda je legální si na pláže nosit vlastní jídlo a pití, se zapojili dokonce i právníci či politici.

Podle zákona nikdo nemůže Italům zakázat, aby si na pláže, které jsou všechny veřejné – a na nichž letoviska pouze poskytují služby – nosili vlastní jídlo. Někteří majitelé podniků se ale pustili do vymáhání obecně nepsaných pravidel stravování, mezi něž patří i zákaz nošení vlastních pokrmů.

Původní apulijské rodiny ovšem nechtějí být vyčleňované ze stále oblíbenějších, privatizovaných a dražších pláží. A aby se nedostávaly do potyček, hledají raději odlehlejší místa. Je ale otázka, jak dlouho jim vydrží.

Stará tradice

Podle The New York Times se počet plážových klubů v Apulii za posledních deset let zvýšil o 50 procent. Zahraniční turistika se více než zdvojnásobila a některé části pobřeží se staly pro tamní rodiny prakticky nedostupné. „Oběd na pláži je to jediné, co nám zbylo,“ zlobí se místní, kterým se také přezdívá „fagottari“.

V překladu to znamená něco jako „nosiči balíčků“ a toto označení se pro Italy vžilo v padesátých letech 20. století. Tehdy po druhé světové válce propukl masový přímořský turismus a dělníci z továren konečně vyrazili na letní dovolenou na pláž. V černobílých filmech z té doby jsou zachyceni Italové, kteří jedí těstoviny na verandě svých chatek, nebo si do autobusu na pláž nosí obrovské melouny.

Postupem času se tento zvyk vytratil, v Bari ale zůstává. Podle srpnového průzkumu největšího italského sdružení zemědělců Coldiretti ho podpořily i stále rostoucí ceny plážového občerstvení.

Proti zákazu nosit si na pláže vlastní jídlo či raketovému zdražování slunečníků už vznikají i petice. „To, co se letos opět děje na plážích po celé Itálii, je neuvěřitelné,“ shodují se její tvůrci a vybízejí Italy k podpisu.