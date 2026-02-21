V Itálii zemřel dvouletý chlapec, kterému transplantovali poškozené srdce

Autor: ,
  11:44
V neapolské nemocnici zemřel dvouletý chlapec Domenico, jehož osud sledovala celá Itálie po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. Chlapec zemřel na jednotce intenzivní péče „v důsledku náhlého a nevratného zhoršení jeho klinického stavu“, oznámila neapolská nemocnice.

Případ v Itálii plnil titulky novin několik týdnů, mimo jiné proto, že při snaze o záchranu malého pacienta se zdravotníci patrně dopustili několika pochybení, která jsou předmětem vyšetřování.

Matka dvouletého italského chlapce Domenica, jenž zemřel po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. (21. února 2026)
Matka dvouletého italského chlapce Domenica, jenž zemřel po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. (21. února 2026)
Matka dvouletého Tommasa za doprovodu médií na cestě do nemocnice Monaldi, kde bylo jejímu synovi transplantováno srdce, jež bylo poškozeno během transportu do Neapole. (15. února 2026)
Matka dvouletého Tommasa na cestě s plyšákem do nemocnice Monaldi, kde bylo jejímu synovi transplantováno srdce, jež bylo poškozené během transportu do Neapole. (15. února 2026)
8 fotografií

Pro chlapce, který se narodil se srdeční vadou, se po dlouhém čekání na konci minulého roku konečně našlo dárcovské srdce. Během transportu z Bolzana do Neapole však bylo nesprávně chlazeno a vážně poškozeno. Podle DPA bylo chlazeno na minus 80 místo plus čtyři stupně Celsia.

Protože lékaři chlapcovo srdce již odebrali, nenapravitelně poškozený orgán i tak implantovali. Při životě byl hoch udržován pomocí ECMO (mimotělní membránové oxygenace), která může být úspěšná jen po omezenou dobu.

Ve středu tým lékařů rozhodl, že nová operace s potenciální transplantací nového srdce by byla marná – mimo jiné proto, že jiné orgány, jako jsou jeho ledviny, již správně nefungovaly.

Matka chlapce Patrizia Mercolinová oznámila záměr založit nadaci nesoucí jméno jejího syna, „aby se na Domenika nezapomnělo a aby se pomohlo dalším dětem“.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.