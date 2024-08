Ukrajina žádala návrat sirotků. Italský soud ho zablokoval, děti zpět nechtěly

Sirotci byli evakuování do Itálie z města Berďansk krátce po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022. Podle původních plánů měly děti odcestovat zpět tento týden. Proti požadavku ukrajinských úřadů se ale postavily rodiny, které se staraly o sirotky, i italské kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Dětského fondu OSN (Unicef).

Návrat zablokoval soud pro nezletilé v severoitalské Brescii. Ten upozornil, že mnohé děti daly najevo, že se na Ukrajinu, která je stále ve válečném stavu, nechtějí vrátit. Některé si dokonce začaly vyřizovat žádosti o udělení mezinárodní ochrany v Itálii.

Soud zablokoval návrat i těch dětí, které žádné takové kroky nepodnikly, protože sirotci podle něj tvoří sourodou skupinu. Návrat je kvůli verdiktu zablokován na dobu neurčitou, nejméně do doby, než se rozhodne o žádostech o mezinárodní ochranu.

Italské úřady také poukazovaly na skutečnost, že část dětí, jež jsou ve věku od šesti do 16 let, se v Itálii léčí i se závažnými nemocemi. Nad ukrajinskou žádostí o okamžitý návrat sirotků vyjádřila italská strana údiv, neboť Kyjev podle ní nevysvětlil, proč děti musí naléhavě zpět do vlasti, napsala ANSA.