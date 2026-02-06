Meloniová mluvila s Vancem o hodnotách. V Miláně se zatím demonstrovalo proti ICE

Italská premiérka Giorgia Meloniová a americký viceprezident J. D. Vance při setkání před zahájením olympijských her v severní Itálii mluvili o společných hodnotách. V Miláně, kde se v pátek koná zahajovací ceremoniál olympijských her, se uskutečnila demonstrace proti agentům amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), kteří budou působit v Itálii během her.

Meloniová před odpoledním jednáním v Miláně uvedla, že se s americkým viceprezidentem setkala při inauguraci papeže Lva XIV. v květnu a znovu se s ním setkává v pátek na okraji zahájení olympijských her.

„Jsou to dvě akce, které vypovídají o systému hodnot, které drží pohromadě Evropu a Spojené státy, které spojují Západ,“ uvedla Meloniová. Vance uvedl, že olympijské přátelství spočívá „v soutěži založené na pravidlech a také v setkání kolem sdílených hodnot“.

Do Milána na páteční zahájení zimních olympijských her přicestoval velký počet světových politiků. Italský prezident Sergio Mattarella v 17:30 pořádá recepci pro hlavy států a vlád, které jsou v Miláně. Slavnostní zahájení pak začne ve 20:00 na stadionu San Siro. V Miláně je i český prezident Petr Pavel.

Zhruba tisíc lidí v pátek přišlo na demonstraci v Miláně proti nasazení agentů amerického úřadu ICE v Itálii. „Milánu je z vás hnusně,“ byl slogan demonstrace namířený proti agentům, kteří v USA provádí zásahy proti migrantům.

Působení amerických federálních agentů v období olympijských her vyvolalo v Itálii pozdvižení. Italský ministr vnitra Matteo Piantedosi tento týden řekl, že agenti nebudou působit v ulicích ale jen na amerických konzulátech.

