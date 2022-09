Bratři Itálie vyhodili kandidáta za chválu Hitlera. Podporuje i Putina

Who's ahead in the polls in Italy?

Our current poll of polls:

FdI: 25% (+21)

PD: 22% (+3)

5Stars: 13% (-20)

Lega: 13% (-5)

FI: 7% (-7)

Az+IV: 7%



