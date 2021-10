Italové nesmí do práce bez ‚zeleného pasu‘. Odpůrci očkování hrozí blokádou přístavů a klíčových tahů

Opatření se vztahuje na 23 milionů lidí nejenom ve státní správě, ale i v soukromých firmách. Do zaměstnání budou moct přijít pouze tehdy, budou-li očkovaní, prodělali covid nebo mají negativní koronavirový test, který není starší 48 hodin. Kdo bude nařízení ignorovat a nejpozději do pátého dne se „zeleným pasem“ neprokáže, riskuje, že nebude smět chodit do práce a nebude mu vyplacena mzda. Chybějící potvrzení nicméně nemůže být důvodem pro propuštění ze zaměstnání.

Vlna protestů

Již v minulých dnech se proti plánovanému opatření na mnoha místech Itálie demonstrovalo. Jen v Římě se v sobotu před týdnem sešlo několik desítek tisíc protestujících. A pro dnešek se počítá s protesty například u zaměstnanců nákladní dopravy. Pracovníci přístavu v Terstu již avizovali, že ho zablokují, pokud vláda od záměru rozšířit povinnost prokázat se zeleným pasem neupustí.



„Jediným pro nás přijatelným řešením je zrušení povinnosti,“ uvedl pro veřejnoprávní televizi RAI mluvčí přístavních dělníků Stefano Puzzer. „Je nejvyšší čas zablokovat ekonomiku, což je možná jediný signál, který můžeme dát státu, aby si uvědomil, že opatření uvrhne do potíží spoustu lidí, kteří zůstanou bez peněz,“ dodal Puzzer. Podle agentury RAI není přibližně 40 procent zaměstnanců přístavu očkováno.

Pravicová Lega, která je součástí široké koalice premiéra Maria Draghiho a ke covid pasům nemá jednoznačný postoj, již varovala, že nová povinnost by prý mohla vážně ochromit činnost bezpečnostních složek. Údajně až pětina příslušníků policie dosud nebyla očkována.

Před možnými komplikacemi varoval i svaz italských dopravců Conftransporto. Poukazuje na to, že řada řidičů jsou cizinci, kteří mohou buď očkování odmítat, anebo mít potíže s uznáním vakcinace, jíž se podrobili doma. Ministerstvo vnitra proto nabádalo firmy, aby vytvořily pro své zaměstnance nabídku bezplatných testů, aby mohli zelení pas získat i ti, kteří například odmítají očkování.

Proti tomu se ovšem v minulých dnech ohradil ministr práce Andrea Orlando, podle něhož prý testy zdarma snižují ochotu lidí k vakcinaci.

Bude dost rychlotestů?

Nové opatření se může dotknout hlavně asi tří milionů lidí pracujících v profesích s nízkými příjmy, kteří zatím očkováni nebyli. Zároveň pro ně může být problém platit si test každý druhý den.

Odhaduje se, že kvůli nové povinnosti bude Itálie potřebovat každý týden přes 11 milionů rychlotestů. Pro srovnání, minulý týden jich bylo v celé zemi využito na 1,2 milionu. Jsou obavy, že jich bude málo a podraží. Vláda se proto zaručila, že jejich cena nepřekročí 15 eur (zhruba 380 korun).

„Požádali jsme vládu, aby výrazně stlačila ceny rychlotestů, a podpořila tak bezpečnost na pracovišti. Premiér Draghi nás ujistil, že se tím bude v příštích dnech zabývat,“ prohlásil šéf druhé největší italské odborové centrály CSIL, Luigi Sbarra.

Itálie patřila k zemím, které byly v Evropě nejvíce zasaženy koronavirovou pandemií. Celkem jí tam dosud podlehlo přes 131 tisíc lidí. Vláda v reakci na to spustila rozsáhlou očkovací kampaň. Ke včerejšímu dni obdrželo aspoň jednu dávku očkovací látky zhruba 85 procent Italů starších 12 let. Od září je osobám starším 60 let nebo lidem s chronickou nemocí podávána třetí dávka.