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Italští lékaři padělali zdravotní certifikáty pro migranty, chránili je před deportací

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  16:44aktualizováno  16:44
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Italský ostrov Lampedusa se potýká s nečekaně vysokým počtem příchozích migrantů. (14. září 2023) | foto: Reuters

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Prokuratura v severoitalské Ravenně vyšetřuje lékaře, kteří jsou podezřelí, že vydávali falešné zdravotní certifikáty migrantům. Na základě těchto dokumentů nemohli být jejich držitelé umísťováni do detenčních center, kde měli čekat na deportaci.

Policie ve středu při zajišťování důkazů prohledala prostory a počítače více než dvaceti lidí, z nichž všichni kromě jednoho jsou lékaři. Prohlídky se uskutečnily v několika italských městech, včetně Florencie, Milána a Říma. Operaci policie provedla na základě vyšetřování osmi lékařů působících v oddělení infekčních onemocnění v ravennské nemocnici.

Lékaři jsou podezřelí z padělání a maření výkonu veřejné služby. Vyšetřování se týkají 34 certifikátů, které byly vyhodnoceny jako falešné. Třem z podezřelých byl na deset měsíců zakázán výkon lékařské praxe, zbylí nemohou nadále vydávat certifikace pro potřeby detenčních zařízení.

Případ vyvolal v zemi debatu. Někteří politici žádají, aby se proti lékařům tvrdě zakročilo. „Pokud se jejich vina potvrdí, musí být tito lékaři vyškrtnuti z registru,“ uvedl například místopředseda vlády a šéf nacionalistické Ligy Matteo Salvini.

Lékařské svazy naopak podle agentury APA zdůrazňují, že certifikáty jsou lékařské posudky založené na platných pokynech a že politici by do rozhodnutí lékařů neměli zasahovat.

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