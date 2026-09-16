Italští lékaři padělali zdravotní certifikáty pro migranty, chránili je před deportací

Policie ve středu při zajišťování důkazů prohledala prostory a počítače více než dvaceti lidí, z nichž všichni kromě jednoho jsou lékaři. Prohlídky se uskutečnily v několika italských městech, včetně Florencie, Milána a Říma. Operaci policie provedla na základě vyšetřování osmi lékařů působících v oddělení infekčních onemocnění v ravennské nemocnici.
Lékaři jsou podezřelí z padělání a maření výkonu veřejné služby. Vyšetřování se týkají 34 certifikátů, které byly vyhodnoceny jako falešné. Třem z podezřelých byl na deset měsíců zakázán výkon lékařské praxe, zbylí nemohou nadále vydávat certifikace pro potřeby detenčních zařízení.
Případ vyvolal v zemi debatu. Někteří politici žádají, aby se proti lékařům tvrdě zakročilo. „Pokud se jejich vina potvrdí, musí být tito lékaři vyškrtnuti z registru,“ uvedl například místopředseda vlády a šéf nacionalistické Ligy Matteo Salvini.
Lékařské svazy naopak podle agentury APA zdůrazňují, že certifikáty jsou lékařské posudky založené na platných pokynech a že politici by do rozhodnutí lékařů neměli zasahovat.