Italské město kvůli alergii malého chlapce zakázalo pěstovat bob obecný

Florencie (Itálie) Starosta italského města Sesto Fiorentino lidem zakázal pěstovat bob obecný ve vzdálenosti 300 metrů od domova chlapce, který má vzácnou alergii. Na svých internetových stránkách o tom informuje list The Guardian. Chlapec trpí favismem, genetickým onemocněním, při němž se předčasně rozpadají červené krvinky, jestliže pacient sní bob nebo vdechne jeho pyl.

Pěstitelé z chlapcova okolí museli bob zničit do sedmi dnů od vydání vyhlášky. „Týká se to hlavně obytných částí města, kde jsou domy, velké baseballové hřiště a mnoho parcel,“ řekl mluvčí radnice Giovanni Rizzo. Dodal, že bob, který je v italské kuchyni zejména na jaře velmi oblíbený, se v dotyčné oblasti ve velkém nepěstuje. „Nezpůsobí to potíže žádné zemědělské firmě,“ ujistil.



Žádost chlapcovy matky, aby pěstování bobu zakázal, starosta nejdříve odmítl. Loni se ale stav malého pacienta zhoršil, kvůli hemolytické anémii musel strávit dlouhou dobu v nemocnici v nedaleké Florencii.

The Guardian připomíná, že favismus postihuje muže původem ze Středomoří. Může se projevit v každém věku, ale častěji se vyskytuje u dětí. Název tohoto onemocnění pochází z italského fave, což znamená bob obecný. Tato rostlina je známá také jako vikev bob.