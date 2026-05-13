Podle něj policisté tak prodali údaje fotbalistů nebo známých umělců. Prokuratura se domnívá, že státní zaměstnanci si nelegálním prodejem osobních informací přišli i na několik milionů eur.
Prokuratura v Neapoli ve středu vydala zatykače na deset lidí. Mezi podezřelými z prodeje osobních informací jsou policisté a také úředníci z důchodového úřadu INPS či z finanční správy. Podle prokurátora Gratteriho podezřelí prodávali „důvěrné informace o fotbalistech, podnikatelích, umělcích, zpěvácích a hercích“. Další podrobnosti o jejich identitě nesdělil.
Podle Gratteriho měli podezřelí ceník na prodej informací, od deseti eur v případě informací ze systému INPS až po 25 eur v případě policejních databází (240 až 600 korun). Vzhledem k masivnímu zneužívání si vyšetřovaní mohli přijít až na miliony eur, domnívá se prokuratura.
Hlavními odběrateli informací byli podle vyšetřovatelů soukromé detektivní kanceláře a další organizace zabývající se sběrem důvěrných informací, včetně organizovaného zločinu. Neapolská prokuratura nevylučuje, že informace mohly posloužit k vydírání.
„Trh s informacemi je velmi živý a toto vyšetřování je toho důkazem,“ uvedl zastupující prokurátor Vincenzo Piscitelli.
Italské úřady v posledních letech řešily více případů zneužití státních databázích. V roce 2024 si na tento druh kriminality stěžovala i premiérka Giorgia Melonoviá. V té době média informovala o bankovním úředníkovi na jihu Itálie, který nepovoleně sledoval bankovní pohyby na premiérčině účtu. Muž takto sledoval i velké množství dalších lidí a tvrdil, že tak činil ze zvědavosti.