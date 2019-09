Italský region láká nové obyvatele. Nabízí 18 tisíc korun měsíčně za život v malých městech

Sedm set eur (18 tisíc korun) měsíčně po dobu tří let nabízí řídce obydlený italský region Molise nově příchozím. Stačí, když budou žít v jedné z místních vesnic. Nový plán boje proti vylidňování venkova má ale háček. Čerství přistěhovalci budou muset žít ve městech s méně než 2 tisíci obyvateli a musí začít podnikat.

„Pokud bychom nabídli financování bez podmínek, bylo by to jen další dobročinné gesto,“ uvedl pro deník The Guardian prezident italského regionu Molise Donato Toma. „Chtěli jsme víc než to. Chtěli jsme, aby zde lidé investovali. Mohou otevřít jakýkoliv podnik: pekařství, potraviny, restaurant, cokoliv. Pro nás je důležité vdechnout znovu život do měst a zvýšit počet obyvatel.“

Toma také oznámil, že každé město s méně než 2 tisíci obyvateli získá investiční pobídku ve výši 10 tisíc eur (přibližně 260 tisíc korun) na vybudování infrastruktury a podporu kulturních aktivit.

„Není to jen otázka přírůstku populace. Lidé potřebují i důvod zůstat, jinak skončíme opět tam, kde jsme před pár lety začali,“ dodal šéf regionu, který podle dat Italského národního statistického úřadu zažil největší úbytek obyvatel. Ještě v roce 2014 žilo v Molise 314 tisíc lidí, zatímco letos pouhých 305 tisíc. V loňském roce zemřely téměř tři tisíce obyvatel, rok před tím tisíc. V devíti městech regionu se přitom nenarodilo jediné dítě.

Civita Campomarano je jedním z měst, kde by se mohli v regionu Molise lidé usadit.

Obyvatel ubývá

Italská populace stárne a vymírá. V letech 2014–2018 se počet italských občanů snížil o 677 tisíc. Podle expertů stojí za úbytkem obyvatelstva zaprvé značný pokles porodnosti, která je na rekordně nízké úrovni, srovnatelné s obdobím sjednocení Itálie v 19. století.

Zadruhé je na vině vysoký počet migrace mladých Italů ze země. Podle statistického úřadu jen v roce 2018 kvůli nedostatečným pracovním příležitostem Itálii opustilo 157 tisíc mladých.

Itálie je jediným evropským státem, u něhož OSN očekává úbytek obyvatel v nadcházejících pěti letech. Na stovku mladých lidí v Itálii připadá 165 Italů ve věku nad 65 let. Na světě pak v této smutné statistice stojí Itálie na druhém místě za Japonskem.

Regiony se snaží tuto problematiku řešit dvěma způsoby. Buď do opuštěných domů na jihu Itálie umisťují migranty z Libye, jako například město Sutera na Sicílii, nebo nemovitosti prodávají za směšně nízké ceny, jako třeba město Sambuca.

Domy za euro

To se letos v květnu zapojilo do celoitalského programu, ve kterém města a vesnice nabízely ve veřejných aukcích domy za 1 euro. Podmínkami bylo složení zálohy ve výši tisíc eur a následná povinnost nemovitost zrenovovat do tří let.

Itálie však není jedinou zemí, která se potýká s vylidňováním i migrační krizí zároveň. Podobnou zkušenost mají i na řadě řeckých ostrovů, jako například na Antikythéře, ležící mezi Peloponéským poloostrovem a Krétou. Jeho politické vedení tak letos v červnu oznámilo, že nabízí nově příchozím rodinám dům, pozemek a 500 eur (asi 12 800 korun) měsíčně po dobu tří let.

Podmínky pro život na ostrově, kde žije jen asi 40 lidí, nebyly nijak náročné. Stačilo mít rodinu, ve které alespoň jeden ze členů mluví plynně řecky.