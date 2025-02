Italský soud neprodloužil zadržení migrantů v Albánii. Vrátí se zpět do Itálie

22:43

Italský soud v pátek nepotvrdil legálnost zadržování migrantů v italských centrech v Albánii. Úřady je tak budou muset převést do Itálie. Napsaly to agentury ANSA a AFP s odkazem na vládní a soudní zdroje. Pro vládu premiérky Giorgii Meloniové se jedná o další neúspěch v projektu, kterým chce zmírnit migraci do Itálie, a o další důvod pro napětí s justicí.