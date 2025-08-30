Nevyužívané silnice se v Litvě mění v obranné linie. Dračí zuby zpomalí nepřítele

„Instalované bariéry jsou pouze součástí velkého integrálního obrazu. Začínáme na taktické úrovni – konkrétními překážkami na hranicích, a poté celý inženýrský scénář spojíme do jednoho koncepčního systému,“ uvedl v prohlášení velitel tamní armády generál Raimundas Vaikšnoras, kterého cituje litevská veřejnoprávní stanice LTR.
Litevci překážky v podobě dračích zubů instalovali na silnicích u nepoužívaných hraničních kontrolních stanovištích. Na používaných kontrolních stanovištích pak nástroj obrany rozmístili na snadno dostupných místech v blízkosti silnic, aby je bylo možné v případě potřeby rychle použít.
Opatření k posílení bezpečnosti hranic již byla zavedena na nepoužívaných hraničních přechodech Šumskas, Lavoriškes, Raigardas a Latežeris s Běloruskem, stejně jako na nepoužívaném hraničním přechodu Romainiškes s Ruskem a v některých dalších oblastech.
Litevská armáda má v blízké budoucnosti litevská v plánu posouzení dalších důležitých pohraničních oblastí, kde se rovněž plánují omezení pohybu.
Baltská obranná linie
Ambiciózní systém opevnění a opatření proti invazním silám je součástí širší „Baltské obranné linie“, která se táhne přes území Estonska, Lotyšska a Litvy, od ruské exklávy Kaliningrad na západě až po ústí řeky Narvy na východě. Portál Times podotýká, že kritici ji hanlivě přirovnávají k Maginotově linii, která nedokázala Francii uchránit před nacistickým vpádem.
Podle baltských vojenských činitelů je taková analogie nemístná. Tvrdí, že záměrem není vytvořit jedinou fyzickou bariéru na zastavení invaze, ale spíše zpomalit jakýkoli pozemní útok a směrovat nepřátelské síly do oblastí, kde je snazší jim odolat.
Jak v minulých dnech informoval portál iDNES.cz, Estonsko v rámci projektu začalo s kopáním protitankových příkopů v určených oblastech podél hranic s Ruskem a Běloruskem. Práce probíhají na veřejných, ale i soukromých pozemcích. Stát se je pokouší získat prostřednictvím výkupů, pronájmů nebo výměn, uvádí portál Militarnyi.
Lotyšsko zase začalo se skladováním dračích zubů ze železobetonu do svých skladů. Následně je chce rozmístit v pravidelných intervalech podél hranic s Ruskem a Běloruskem. Hodlá je též posílit výbušninami a minami, informuje portál Euronews.