Alsádí údajně mířil na rodinu prezidenta Donalda Trumpa jako odvetu za zabití íránského vojenského velitele Kásima Sulejmáního při americkém útoku dronem v Bagdádu před šesti lety.
„Poté, co byl Kásim zabit, chodil Alsádí kolem a říkal lidem: ‚Musíme zabít Ivanku, abychom spálili Trumpův dům tak, jak on spálil náš dům,‘“ řekl deníku The New York Post Entifadh Kanbar, bývalý zástupce vojenského atašé na iráckém velvyslanectví ve Washingtonu.
„Slyšeli jsme, že měl plán domu Ivanky na Floridě,“ dodal Qanbar. Alsádího záměr zavraždit Ivanku potvrdil i druhý zdroj.
Dvaatřicetiletý terorista také zveřejnil fotografii mapy znázorňující enklávu na Floridě, kde Ivanka a její manžel Jared Kushner vlastní dům s připojenou hrozbou. „Říkám Američanům: podívejte se na tuto fotografii a uvědomte si, že vás neochrání ani vaše paláce, ani Tajná služba. V současné době jsme ve fázi sledování a analýzy. Říkal jsem vám, že naše pomsta je jen otázkou času,“ napsal Alsádí, který je údajně vysoce postavenou osobou v teroristických kruzích Iráku a Íránu.
Alsádí vyrůstal v Bagdádu a vychovávala ho převážně jeho irácká matka, záhy však byl poslán do Teheránu, aby absolvoval výcvik u IRGC, uvedl Kanbar, který je dnes předsedou neziskové organizace Future Foundation, jejímž posláním je posilovat spojenectví mezi USA a iráckými Kurdy.
Muž později založil cestovní kancelář specializující se na náboženské zájezdy, což mu umožňovalo cestovat po celém světě a „navazovat kontakty s teroristickými buňkami“, tvrdí Kanbar.
Služební pas mu umožnil cestovat bez omezení
Když byl minulý týden zatčen v Turecku, měl Alsádí u sebe také irácký služební pas, speciální cestovní doklad vydávaný vládním zaměstnancům a úředníkům této země, který lze získat pouze se souhlasem iráckého premiéra.
Díky tomuto pasu mohl volně cestovat, procházet na iráckých letištích pouze minimálními bezpečnostními kontrolami nebo se jim vyhnout úplně a měl přístup do VIP salónku na letišti.
Ačkoli by držitelé pasu jinde stále museli procházet bezpečnostními kontrolami, Alsádí mohl snadno získat víza do různých zemí, kde údajně plánoval teroristické útoky. Podle zpráv byl Alsádí v době svého zatčení na cestě do Ruska.
Alsádí stojí za několika teroristickými útoky
Podle tamního ministerstva spravedlnosti Alsádí stojí za útoky na americké a židovské cíle, včetně zápalného útoku na Bank of New York Mellon v Amsterdamu v březnu, pobodání dvou židovských obětí v Londýně v dubnu a střelby na budovu amerického konzulátu v Torontu, rovněž v březnu.
Podle federálních úřadů také „plánoval, koordinoval“ a údajně převzal odpovědnost za útoky proti židovskému obyvatelstvu, včetně bombového útoku na synagogu v belgickém Lutychu, žhářského útoku na chrám v Rotterdamu v březnu, jakož i různých dalších zmařených protiútoků v reakci na současný konflikt na Blízkém východě.
Terorista zveřejnil příspěvky o útocích na Snapchatu a Telegramu a hovořil o nich v telefonních hovorech nahrávaných informátorem FBI, jehož pomoc si vyžádal při plánování útoků v USA, uvádí se v žalobě. Alsádí informátorovi řekl, že je ochoten při takových útocích zabíjet lidi.
Dvaatřicetiletý muž je obviněn ze spiknutí za účelem poskytnutí materiální podpory irácké šíitské militantní skupině podporované Íránem Katáib Hizballáh a Íránským revolučním gardám, které byly americkou vládou označeny za zahraniční teroristické organizace. Američtí žalobci uvedli, že Alsádí byl velitelem Katáib Hizballáh.
Doživotní vězení
Je rovněž obviněn ze spiknutí a poskytování materiální podpory teroristickým činům a ze spiknutí s cílem vyhodit do vzduchu veřejné místo. V případě odsouzení mu hrozí doživotní vězení.
Ředitel FBI Kash Patel popsal Alsádího jako „vysoce ceněný cíl odpovědný za masový globální terorismus“ a uvedl, že jeho zatčení bylo výsledkem „spravedlivé mise brilantně provedené“ agenty agentury a partnery z řad orgánů činných v trestním řízení.
Komisařka newyorské policie Jessica Tischová, jejíž policisté vyšetřovali Alsádího v rámci společné protiteroristické jednotky FBI, uvedla, že tento případ „jasně poukazuje na globální hrozby, které představuje íránský režim a jeho zástupci, jako je Katáib Hizballáh“.
Nemluvil, smál se. Označil se za politického vězně
Alsádí se během svého prvního soudního vystoupení usmíval, ale nemluvil.
Prostřednictvím svého právníka se označil za politického vězně a válečného zajatce a uvedl, že USA ho pronásledují kvůli jeho vztahu s Kásimem Sulejmáním.
Dvaatřicetiletý muž je od svého příjezdu do federální věznice v Brooklynu ve čtvrtek večer držen v izolaci, uvedl Dalack a dodal, že takové zacházení je „vzhledem k povaze obvinění v žalobě neobvyklé“.
Alsádí je obviněn z útoků mezi něž patří bombový útok na budovu Bank of New York Mellon v Amsterdamu v polovině března a zmařený bombový útok na pobočku Bank of America v Paříži 28. března, uvádí se v žalobě. V obou případech byli již dříve zadrženi podezřelí teenageři.
Útok v Amsterdamu způsobil požár a značné škody na budově, ale podle zpráv místních médií nedošlo k žádným zraněním. Následoval po výbuchu před židovskou školou v Amsterdamu, který Alsádí oslavil na Snapchatu videem, na kterém byl zachycen výbuch a útočníci prchající na motocyklu, uvádí se v trestním oznámení.
V Paříži policie našla podomácku vyrobenou bombu sestávající z nádoby naplněné benzínem, přilepené k silnému ohňostroji. Forenzní experti uvedli, že zařízení obsahovalo 650 gramů výbušnin a že mohlo způsobit velký ohnivý výbuch a zapálit rozsáhlý požár.
Minulý měsíc si Alsádí vytyčil za cíl bombové útoky na židovská místa v USA a nabídl tajnému policistovi 10 tisíc dolarů v kryptoměně za to, co si představoval jako souběžné útoky na synagogu v New Yorku a židovská centra v Arizoně a Kalifornii.
Poté, co Alsádí zaplatil policistovi první splátku ve výši 3 tisíc dolarů za útok na synagogu, povzbuzoval ho, aby zaútočil co nejdříve, a v textové zprávě ze 6. dubna mu napsal: „Chci dnes večer vidět dobré zprávy... ne zítra, brácho,“ uvádí se v žalobě.