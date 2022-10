Ruské velení je deviantní a násilnické, říká český kriminolog, který byl u odkrývání hrobů v Izjumu

Petr Pojman

Lidovky.cz: Nedávno jste se vrátil z Izjumu. S čím jste se tam setkal?

V podstatě jsem projel všechny oblasti, které již byly osvobozeny ukrajinskou armádou. Jde o to, jak rychle se na osvobozená místa dostanete. Ne vždy je možné se tam dostat hned, ale do Izjumu jsme se dostali již s jednotkami ukrajinské armády. Což je mimochodem důkaz, že před námi nic neskrývají. V momentě, kdy to bylo bezpečnostně jen trochu schůdné – což ale znamená, že jsme měli s sebou stále stráž, zatemnění a kolem se střílelo –, jsme tam už byli a bavili se se svědky. Nebyli jsme nikým omezováni.

Byl exhumován první hromadný hrob, který byl nalezen a víceméně označen. Ani při exhumaci nám nebyly kladeny žádné překážky. Mohli jsme fotit, natáčet, viděli jsme pohřebiště, jak těla exhumují, párají plastové pytle, jak je provedeno prvotní ohledání. Pro příbuzné to bývá velmi traumatizující, někteří z nich prováděli identifikaci. A je možné naprosto vyloučit jakékoli naaranžování, že by to bylo připraveno ukrajinskou armádou. Ani k tomu nemají důvod, ruská armáda páchá tolik válečných zločinů, že o jeden víc nebo méně nic zásadního nemění.