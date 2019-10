Izolovaná skupina lidí žila devět let ve sklepě. Podle médií čekala na konec světa

Policie našla zmatené a zbídačené lidi poté, co se jednomu z nich podařilo uprchnout a v místní hospodě žádal o pomoc. O nalezené osoby je postaráno, sdělila v úterý policie v provincii Drenthe na východě Nizozemska.

Podle dosavadních zjištění není muž otcem mladých lidí, kterým je dnes mezi 18 a 25 lety; není jasné v jakém jsou vůči sobě vztahu. Skupina „žila ve velmi provizorních prostorech“, uvedl místní starosta Roger de Groot bez dalších podrobností. „Něco takového jsem ještě nezažil,“ dodal starosta, který o šestici mladých hovořil jako o členech jedné rodiny.

