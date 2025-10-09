Trump ohlásil dohodu mezi Izraelem a Hamásem. Začíná první fáze míru

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu oznámit, že Izrael a Hamás souhlasily s první fázi našeho mírového plánu. To znamená, že všechna rukojmí budou velmi brzy osvobozena a Izrael stáhne své vojáky na dojednanou linii,“ napsal Trump krátce před 1:00 SELČ.
„Myslíme si, že se všichni vrátí v pondělí,“ dodal později. Podle Trumpa se předání bude týkat i těch rukojmích, kteří zemřeli.
Mluvčí katarského ministerstva zahraničí, které se podílelo na jednání mezi Izraelem a Hamásem, Madžíd Ansárí uvedl, že dohoda počítá se zastavením bojů, předání izraelských rukojmích, propuštění jistého počtu palestinských vězňů a navýšení objemu humanitární pomoci pro Pásmo Gazy.
„S pomocí boží je všechny přivedeme domů,“ uvedl krátce po oznámení uzavření dohody izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Zdroj z Bílého domu, který citovaly před Trumpovým prohlášením stanice CNN a BBC, předpokládal, že se předání uskuteční v pondělí. Zdroj poukázal na to, že po oficiálním schválení dohody má izraelská armáda 24 hodin na odchod na sjednané pozice. Hamás pak má 72 hodin na propuštění rukojmích. Podle stanic je však možné, že Hamás propuštění uspíší.
Agentura AP uvedla s odkazem na nejmenované zdroje, že předání 20 rukojmích, kteří jsou naživu, Hamás plánuje na víkend, pokud izraelská armáda začne s odchodem na sjednané pozice. Podobnou informaci poskytl stanici CNN i jeden izraelský zdroj. Mluvčí izraelské vlády agentuře Reuters řekl, že očekává začátek předání rukojmích v sobotu.
Podle agentury AFP, která se odkazuje na zdroj z teroristického hnutí Hamás, se předání uskuteční do 72 hodin od momentu, kdy začne dohoda platit. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1 700 Palestinců zatčených po 7. říjnu 2023. Podle stanice BBC a deníku Haarec Hamás stále neobdržel jmenný seznam Palestinců, které Izrael propustí ze svých vězení.
Podle stávajících informací Hamás a jeho spojenci drží v Pásmu Gazy 48 izraelských rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. S propuštěním všech rukojmích a ukončením bojů počítá podle zprostředkovatelů jednání dohoda, se kterou v noci na dnešek souhlasily Izrael a Hamás.
Dohoda povede k ukončení války
Dohoda uzavřená s Izraelem podle Hamásu povede k ukončení války, výměně izraelských rukojmích a palestinských vězňů a stažení izraelské armády.
V pondělí v Egyptě začaly nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem na základě návrhu, který předložil americký prezident Trump. Ten vedle propuštění rukojmích a zastavení bojů řeší také řadu otázek ohledně poválečné budoucnosti Pásma Gazy.
Palestinské území by mělo být demilitarizované a po nějakou dobu by mu měla vládnout vláda palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru, kterému má předsedat Trump.
