Izrael a Libanon se dohodly na prodloužení příměří o 45 dní

  20:44aktualizováno  21:10
Izrael a Libanon se dohodly na prodloužení příměří o 45 dní, oznámil v pátek po jednáních ve Washingtonu mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Piggott. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna, informovala agentura Reuters. Mezitím Izraelci cíleně zaútočili v Gaze proti šéfovi ozbrojeného křídla teroristické skupiny Hamás.
Izraelští vojáci stojí vedle vozidel Humvee při hlídce podél hranice s jižním Libanonem v Horní Galileji na severu Izraele. (17. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Prodloužení příměří podle Pigotta předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Křehké příměří mělo vypršet v neděli.

„Doufáme, že tyto rozhovory povedou k trvalému míru mezi oběma zeměmi, plnému vzájemnému uznání suverenity a teritoriální integrity a dosažení skutečné bezpečnosti podél jejich společné hranice,“ uvedl Pigott na sociálních sítích.

Nynější jednání byla třetím kolem rozhovorů od chvíle, co Izrael zintenzivnil vzdušné údery v Libanonu, když Íránem podporované vlivné militantní hnutí Hizballáh 2. března odpálilo rakety na Izrael. Hizballáh zaútočil tři dny poté, co Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila.

V dubnu Izrael rozšířil svou pozemní invazi do jižního Libanonu. Od oznámení příměří 16. dubna boje pokračovaly v nižší intenzitě, ale povětšinou se soustředí na jihu Libanonu.

Izraelské údery proti Hamásu

Zatímco s Libanonem se dohodl na příměří, v Gaze provedl Izrael úder zacílený na šéfa ozbrojeného křídla teroristické skupiny Hamás, kterého označil za strůjce útoku ze 7. října 2023, po němž následovalo dva roky trvající izraelské tažení v Pásmu Gazy. Hamás neodpověděl na žádost agentury Reuters o komentář ohledně Izzadína Haddáda, který se stal lídrem vojenského křídla po smrti Muhammada Sinvára, jehož izraelská armáda zabila při úderu loni v květnu.

Podle zdravotníků v Pásmu Gazy byli při úderech na byt a vozidlo zabiti tři lidé. Zda byl mezi nimi Haddád, není jasné. Dalších 20 osob utrpělo podle téhož zdroje zranění.

Haddád je nejvýše postaveným představitelem Hamásu, na kterého Izrael zaútočil od začátku příměří zprostředkovaného USA loni v říjnu. Izrael a Hamás se zároveň stále neshodují na tom, jak provést další fáze plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro poválečnou Gazu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac ve společném prohlášení označili Haddáda za odpovědného za „vraždy, únosy a násilí na tisících izraelských civilistů a vojáků“. Zda byl zabit, neupřesnili.

