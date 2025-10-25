Izrael i přes příměří opět zaútočil v Pásmu Gazy. Cílil na člena Islámského džihádu

Izraelská armáda oznámila, že v sobotu provedla cílený úder namířený na člena teroristické skupiny Islámský džihád v centrálním Pásmu Gazy. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel (ToI). Dronový útok v táboře Nusajrát podle palestinských médií zasáhl auto, zabil jednoho člověka a několik dalších osob zranil.
Tábor Nusajrát se nachází na západní straně takzvané žluté linie, takže není podle podmínek příměří pod kontrolou izraelské armády, poznamenal ToI.

Příměří v Pásmu Gazy vstoupilo v platnost 10. října. Od jeho počátku v oblasti zahynulo nejméně 89 Palestinců, uvedlo v pátek podle agentury AFP tamní ministerstvo zdravotnictví kontrolované teroristickým hnutím Hamás.

Mezi mrtvými jsou oběti izraelské střelby na takzvané žluté linii příměří i oběti vzdušných úderů proti cílům, na něž izraelská armáda útočila v odvetě za incidenty, při nichž podle ní ozbrojenci Hamásu zaútočili na izraelské vojáky. Při nedělním útoku protitankovou střelou na jihu pásma zahynuli dva izraelští vojáci.

