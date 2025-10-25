Izrael i přes příměří opět zaútočil v Pásmu Gazy. Cílil na člena Islámského džihádu

Tábor Nusajrát se nachází na západní straně takzvané žluté linie, takže není podle podmínek příměří pod kontrolou izraelské armády, poznamenal ToI.
Příměří v Pásmu Gazy vstoupilo v platnost 10. října. Od jeho počátku v oblasti zahynulo nejméně 89 Palestinců, uvedlo v pátek podle agentury AFP tamní ministerstvo zdravotnictví kontrolované teroristickým hnutím Hamás.
Mezi mrtvými jsou oběti izraelské střelby na takzvané žluté linii příměří i oběti vzdušných úderů proti cílům, na něž izraelská armáda útočila v odvetě za incidenty, při nichž podle ní ozbrojenci Hamásu zaútočili na izraelské vojáky. Při nedělním útoku protitankovou střelou na jihu pásma zahynuli dva izraelští vojáci.
