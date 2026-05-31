Izrael dobyl pevnost na jihu Libanonu, v zemi je nejhlouběji od roku 2000

Dobytí pevnosti postavené na strategicky významné hoře předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh a také izraelské vzdušné údery na okolní vesnice.
Pevnost pocházející z 12. století je jednou z kulturních památek, které UNESCO zapsalo na seznam míst se zvýšenou ochranou v dobách ozbrojených konfliktů.
Libanonský ministr kultury Ghassán Salamé v pátek uvedl, že izraelské údery na jihu Libanonu ohrožují významné historické památky. Pevnost Beaufort podle něj přímo zasáhly. Izraelská armáda pevnost do roku 2000 využívala jako svoji základnu.
Podle izraelské armády se v oblasti pevnosti nacházela „významná“ infrastruktura Hizballáhu. Hnutí odtud na Izrael a izraelské vojáky v jižním Libanonu odpálilo stovky raket, uvedla armáda podle serveru The Times of Israel. Armáda dodala, že jednotky v jižním Libanonu zahájily útočné operace s cílem rozšířit existující „obrannou linii“.
Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do války, kterou 28. února zahájily izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde okupuje část území a vytvořila tam nárazníkovou zónu.
Libanonský premiér Naváf Salám v sobotu v televizním projevu kritizoval izraelské letecké údery a invazi do Libanonu. Salám obvinil Izrael z taktiky spočívající v totálním ničení měst a vesnic a z masového vysidlování obyvatel.
Konflikt pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna. Libanonská vláda, která do války není zapojena, ale usiluje o její ukončení, opakovaně izraelské útoky odsoudila a označila je za porušení příměří.
Podle aktuálních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 3371 lidí. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo opustit své domovy. Na jihu Libanonu nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo v tomto období podle agentury AP 24 izraelských vojáků. Při vzdušných úderech Hizballáhu zahynuli na severu Izraele dva civilisté.