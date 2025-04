Od konce příměří v Pásmu Gazy 18. března, kdy izraelská armáda zahájila novou ofenzivu, bylo v důsledku bojů vysídleno asi 500 tisíc lidí, řekla ve středu podle AFP Stephanie Tremblayová, mluvčí generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac předtím prohlásil, že vojáci zůstanou v takzvaných bezpečnostních zónách v Gaze, Libanonu a Sýrii po neomezenou dobu. Izrael podle něj hodlá v budoucnu obnovit přísun humanitárních dodávek do Gazy, ale pouze prostřednictvím „civilních firem“, aby se pomoc nedostala do rukou teroristické skupiny Hamás. Ta většinu tohoto palestinského území dosud ovládá.

„Na rozdíl od minulosti se (izraelská armáda) nestahuje z oblastí, které byly vyčištěny a zabrány,“ řekl Kac. Armáda „zůstane v bezpečnostních zónách jako nárazník mezi nepřítelem a (izraelskými) obcemi v jakémkoli dočasném či trvalém uspořádání v Gaze – stejně jako v Libanonu a Sýrii,“ zdůraznil ministr.

Vláda je podle něj v první řadě odhodlaná soustředit veškeré úsilí k tomu, aby byli propuštěni zbývající rukojmí, které Hamás v Gaze stále zadržuje. „Bude-li Hamás nadále odmítat (propustit rukojmí), vojenské operace budou rozšířeny a pokročí do dalších fází,“ dodal Kac.

Příměří trvalo od 19. ledna. Armáda začala následně zabírat rozsáhlá území uvnitř Pásma Gazy, nařizovat evakuace statisíců tamních obyvatel a začleňovat je do takzvaného nárazníkového pásma podél vlastních hranic i hranice s Egyptem.

Podle vlády premiéra Benjamina Netanjahua je hlavním cílem vyvinout tlak na Hamás, aby vrátil 59 živých i mrtvých rukojmích. Kac ve středu také zopakoval, že politické vedení země chápe blokádu humanitární pomoci, která trvá už od začátku března, především jako nástroj tlaku na Hamás.

Politikou Izraele je „zastavení humanitární pomoci, což oslabuje kontrolu Hamásu nad obyvatelstvem, a vytvoření infrastruktury pro distribuci (pomoci) prostřednictvím civilních společností v budoucnu“, uvedl Kac. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) přitom tento týden uvedl, že situace v Pásmu Gazy je nyní pravděpodobně nejhorší za 18 měsíců trvání války.

„Jak jsem zmínil ve svém prohlášení, politika Izraele je jasná a do Gazy se nedostane žádná humanitární pomoc,“ prohlásil Kac podle listu The Times of Israel (ToI). Reagoval tak na okamžitou kritiku ze strany krajně pravicových zákonodárců, když ve svém prohlášení krátce předtím uvedl, že Izrael hodlá v budoucnu vytvořit infrastrukturu pro distribuci humanitární pomoci prostřednictvím civilních společností.

„V současné realitě nikdo nedostane do Gazy žádnou humanitární pomoc a nikdo se k tomu ani nechystá,“ uvedl Kac. „Zdůraznil jsem, že pokud jde o budoucnost, musí být vybudován mechanismus pro využití civilních společností, aby v budoucnu neměl (k pomoci) přístup Hamás,“ dodal.

Izrael přerušil veškeré dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy 2. března, hned po skončení první fáze příměří, která podle dohody trvala šest týdnů a během níž se nepodařilo vyjednat podmínky druhé fáze.

Izrael mimo to odmítá stáhnout vojáky z pěti strategických pozic na jihu Libanonu, kde jinak platí křehké příměří s militantním hnutím Hizballáh, a po svržení syrského diktátora Bašára Asada obsadil také nárazníkové pásmo na jihu Sýrie.

Vláda tvrdí, že si nad těmito územími musí udržet kontrolu, aby se nemohl opakovat podobný teroristický útok, jaký provedl Hamás 7. října 2023 na jihu Izraele.