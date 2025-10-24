Netanjahu by podle průzkumů vyhrál volby, většinu by ale získala opozice

Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by zřejmě vyhrála parlamentní volby, pokud by se konaly nyní, vyplývá z průzkumu pro televizní stanici Channel 12, který v pátek citoval deník Haarec, a z průzkumu, který zveřejnil server The Times of Israel (ToI). Většinu by podle nich ale získaly strany, které jsou nyní v opozici.
Podle těchto dvou průzkumů by strana Likud mohla v parlamentních volbách nyní získat 27 až 31 mandátů. Druhé místo průzkumy shodně přisuzují opoziční straně expremiéra Naftaliho Bennetta, která by mohl obsadit 18 až 21 křesel v Knesetu.

Třetí místo by podle průzkumu pro stanici Channel 12 obsadili středolevicoví Demokraté s 13 mandáty a podle průzkumu zveřejněného serverem ToI by třetí byly dvě strany (každá s deseti křesly) - ortodoxní Šas a pravicová Israel Bejtejnu (Izrael je náš domov).

Podle průzkumů by v Knesetu, který má 120 křesel, strany současné vládní koalice získaly 51 až 57 mandátů. Ve výčtu je i strana Šas, která opustila vládu kvůli sporům o vojenskou službu studentů náboženských škol.

Opozice bez arabských stran by získala 59 mandátů podle průzkumu pro Channel 12 a podle serveru ToI jen 53 křesel. Oba průzkumy se shodují na tom, že by se do parlamentu znovu dostaly dvě strany arabské menšiny, které by získaly dohromady deset poslanců, stejně jako mají nyní.

Klauzule pro zvolení poslanců bude v příštích parlamentních volbách v Izraeli činit 3,25 procenta. Pod hranicí by mohla zůstat například strana krajně pravicového ministra financí Becalela Smotriče.

Pravidelné parlamentní volby v Izraeli by se měly konat příští rok, nejpozději v říjnu. Poslední volby se uskutečnily v listopadu 2022 a stejně jako v několika předchozích případech byly předčasné. Netanjahuova strana Likud v posledních volbách získala 32 křesel a sestavila pak koaliční vládu s parlamentní většinou 64 křesel.

