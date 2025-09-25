Obavy ze zatykače? Netanjahuův let se cestou do USA vyhnul řadě zemí

Netanjahu má v sídle OSN v New Yorku promluvit v pátek. Trasa jeho letu podle portálu Flightradar24 nevedla přes vzdušný prostor Francie, jak by bylo zvykem, ani Španělska.
Francouzský diplomatický zdroj agentuře AFP řekl, že Francie schválila žádost Izraele o využití jejího vzdušného prostoru. „Rozhodli se pro jinou trasu, nevíme proč,“ citoval jiný zdroj z francouzské diplomacie portál The Times of Israel (ToI).
Řada zemí uznávajících jurisdikci ICC uvedla, že Netanjahua zatkne, pokud by vstoupil na jejich území. Francie loni informovala, že by izraelského premiéra v takovém případě nezadržela, za což sklidila kritiku EU. Španělsko naopak přislíbilo ICC asistovat při vyšetřování.
Netanjahuova únorová cesta do USA byla také delší, částečně v souvislosti se zatykačem ICC. V květnu podle ToI izraelský premiér zrušil návštěvu Ázerbájdžánu, aby nemusel letět přes Turecko, jehož prezident Recep Tayyip Erdogan Izrael ostře kritizuje.
Erdogan palestinské hnutí Hamás nepokládá za teroristickou, ale osvobozeneckou skupinu, a zatykač na Netanjahua uvítal.
Mezinárodní trestní soud je první stálá instituce svého druhu s celosvětovou působností, která stíhá jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Sídlí v nizozemském Haagu. Je to nezávislá instituce, nejde o soud OSN.
Za více než 20 let své působnosti zahájil soud vyšetřování zločinů spáchaných ve Středoafrické republice, Konžské demokratické republice, Keni, Libyi, Pobřeží slonoviny, Ugandě, Venezuele, Gruzii, na Ukrajině a na palestinských územích.
Uplatňování zatykačů ICC závisí na mezinárodní spolupráci zemí, které uznávají jeho působnost. Mezi ně patří více než 120 států, na jurisdikci ICC nepřistupují mimo jiné Spojené státy, Izrael, Čína ani například Rusko.