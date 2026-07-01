„Podzemní tunel o délce přes 16 kilometrů, v němž byl zadržován poručík Hadar Goldin, byl uzavřen pomocí více než 30 tisíc kubíků betonu. Tento komplex zahrnoval přibližně 80 obytných prostor a sloužil jako velitelské a řídící centrum teroristické organizace Hamás,“ tvrdí izraelská armáda ve svém prohlášení. Šlo o komplex nedaleko Filadelfského koridoru, ten leží na hranicích Pásma Gazy a Egypta.
Podle izraelských sil tunel vedl pod obytnou čtvrtí, mešitami, mateřskými školkami, školami a klinikami. Hadar Goldin byl izraelský voják, který byl v roce 2014 přepaden a zabit bojovníky Hamásu. „Patřil ke skupině izraelských vojáků, kteří hlídkovali v zemědělské oblasti poblíž Rafahu na jihu Gazy,“ připomněla britská stanice BBC. Jeho tělo pak Hamás zadržoval až do listopadu loňského roku.
Server stanice Al Jazeera před týdnem napsal, že uprchlický tábor Al-Maghazi zaplavila „látka podobná betonu“ v souvislosti s vyplňováním tunelů izraelskou armádou. Místo ale leží přibližně 30 kilometrů od Filadelfského koridoru. Portál rovněž připomněl nedostatek stavebních materiálů, který pod izraelským dohledem v Pásmu Gazy panuje.
Stovky zbraní a odpalovací rampy
Premiér Izraele Benjamin Netanjahu a izraelský ministr obrany Jisrael Kac ve společném vyjádření v neděli rovněž informovali o zničení 200 metrového tunelu na jihu Libanonu, ve kterém podle nich operovalo militantní hnutí Hizballáh. Citovala je agentura Reuters.
Podle tvrzení izraelských představitelů, které během probíhajícího konfliktu nelze nezávisle ověřit, obsahoval stovky zbraní a několik odpalovacích ramp.
Netanjahu také v úterý podle agentury AFP prohlásil, že izraelská armáda se z jihu Libanonu nestáhne, dokud odtud bude hnutí Hizballáh ohrožovat Izrael. Ve Washingtonu byla v pátek podepsána třístranná dohoda mezi Izraelem, Libanonem a USA. Jejím hlavním cílem je odzbrojení Hizballáhu a postupné předávání Izraelem obsazených území v jižním Libanonu do rukou oficiální libanonské armády.
Izraelské síly si vyjednaly možnost setrvat v nově vytvořené příhraniční nárazníkové zóně, dokud se podmínky dohody plně nenaplní. Hnutí Hizballáh se rozhovorů neúčastnilo a celou dohodu odmítá s tím, že jde o legitimizaci izraelské okupace.
Navzdory příměří uzavřenému v říjnu loňského roku, které přineslo pokles intenzity bojů, pokračuje izraelská armáda v provádění leteckých úderů. Podle zdravotnických úřadů v Pásmu Gazy zahynulo od vyhlášení klidu zbraní při těchto útocích nejméně 1045 Palestinců. Izraelské úřady operace zdůvodňují jako reakci na střelbu cílenou na izraelské vojáky a další případy porušování dohod. Armáda deklaruje, že údery jsou zaměřeny výhradně na pozice ozbrojenců.
Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které spravuje hnutí Hamás, přesáhl celkový počet palestinských obětí od počátku konfliktu 73 tisíc. Úřad ve svých statistikách nerozlišuje mezi civilisty a aktivními bojovníky, nicméně agentury OSN i nezávislí odborníci považují jeho data dlouhodobě za důvěryhodná.
Situaci minulý týden vyostřila zpráva zvláštní komise OSN. Ta uvedla, že izraelské úřady a bezpečnostní složky záměrně útočily na palestinské děti, a v Pásmu Gazy se tak dopustily genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Izraelská diplomacie závěry komise okamžitě odmítla a označila je za lživé a politicky zaujaté.
Současný konflikt eskaloval po teroristickém útoku hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci tehdy zabili přibližně 1200 lidí a dalších 251 osob unesli jako rukojmí.
Město Rafah na hranici Pásma Gazy a Egypta, kterým prochází tzv. Filadelfský koridor
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