Izrael zase míří k volbám. Opozice paradoxně ohrozila zájmy osadníků, jen aby mohla svrhnout vládu

„Nebyly to snadné okamžiky, ale učinili jsme správné rozhodnutí ve prospěch státu Izrael,“ prohlásil v pondělí pozdě večer premiér Naftali Bennett, když oznamoval úmysl rozpustit parlament a vypsat další předčasné volby na 25. říjen. Po jeho boku stál Jair Lapid, ministr zahraničí, který se v rámci už dříve domluvené rotace stane v úřadující vládě i premiérem. Jak oba politici oznámili, „snažili se najít řešení ke stabilizaci země a toto jim přišlo jediné možné, jak zabránit chaosu“.

Boj o osadnický zákon

Bezprostředním důvodem předčasného pádu vlády byl spor o zákon týkající se židovských osadníků. Izraelská kontrola Západního břehu Jordánu nedávno vstoupila už do 56. roku svého trvání. Jeden z bodů kritiky vleklé okupace, která nemá u demokratických států obdoby, je fakt, že Izrael na dotyčných teritoriích uplatňuje dvojí metr kopírující etnické složení obyvatel. Zatímco Palestinci podléhají na Západním břehu vojenské okupační správě, v případě spáchání zločinu je Izrael staví před vojenský soud atp. Statisíce tamních židovských osadníků podléhají izraelským zákonům, civilním soudům a v případě potřeby je nezatýká armáda, ale policie.

Aby měli židovští obyvatelé usazení na okupovaná území oproti svým arabským sousedům tyto výsady a počínání Izraele zároveň neodporovalo mezinárodnímu právu, musí Kneset každých pět let schválit zákonné opatření, které to umožňuje. Pokud by se to tentokrát nestihlo do konce června, i Židé by přes noc spadli do právního postavení Palestinců.

Paradoxní, ale zároveň velmi příznačné pro izraelské politické klima je, že prodloužení zákona nechtěla umožnit pravicová opozice vedená expremiérem Benjaminem Netanjahuem, v níž má velmi silné zastoupení osadnická lobby. Osadnické špičky a extrémně pravicové strany ohrozily zájmy osadníků, jen aby tak mohly svrhnout Bennettovu vládu, již někteří politici označují za kolaborantskou a ohrožující zájmy země – mimo jiné proto, že součástí dosavadní Bennettovy koalice je i malá arabská strana.

Bennett jako sjednotitel a státník

Jak napsal list Jediot Achronot, Bennett se pro předčasné volby rozhodl, když zjistil, že pro prosazení zákona nemá kvůli rostoucímu počtu přeběhlíků parlamentní většinu, a navíc mu prý generální prokurátorka Gali Maharav Miarová vysvětlila, že udržení dosavadního statutu osadníků skutečně není možné bez prodloužení zákona – pokud by však nebyl do konce června Kneset rozpuštěn a zákon se tím neprodloužil automaticky. A právě pro toto řešení se premiér rozhodl.

Bennett léta patřil k extrémní pravici izraelského politického spektra, v éře svého předchůdce Netanjahua byl tento mladý politik ještě více napravo od něj. Když se však loni podařilo korupčními aférami pošpiněného Netanjahua na čtvrtý volební pokus vyhodit ze sedla, sestavil Bennett vládu, která na mezinárodní scéně vrátila Izraeli punc země, s níž se dá domluvit. Na domácím kolbišti pak v koalici sjednotil pestrou paletu sahající od své pravicové Jaminy přes centristické strany, levicový Merec až po stranu Ra’am, s níž se do izraelské vládnoucí koalice vůbec poprvé v historii dostalo arabské uskupení.

Komentátoři si v úterý všímali, že rozpouštěním Knesetu Bennett odvrátil právní chaos pro půl milionu osadníků, zároveň ale předešel ponižujícímu vyslovení nedůvěry opozicí. Navíc působí státnicky, když se jeho koalice zuby nehty nedrží moci (jako předchozí týmy „Bibiho“ Netanjahua), a on sám nadto předčasně uvolní premiérské křeslo Lapidovi (opět na rozdíl od Netanjahua, který před časem coby premiér zrušil již domluvenou rotaci s Benym Gancem).

Samotný Bennett si dá v politice nejspíš pauzu, pokud se úplně nevrátí ke své předchozí roli úspěšného a bohatého byznysmena. Jeho nacionalistická strana Jamina se prakticky rozpadla – zčásti ji lákáním přeběhlíků rozkládal Netanjahu, zčásti se naplno projevila animozita mezi jejími špičkami – dvojce Jaminy, ministryni vnitra Ajelet Šakedové prý Bennett plán rozpustit parlament pouze oznámil, ani ho s ní neprobíral.

O návrat na výsluní (a o možnosti definitivně uložit k ledu korupční kauzy) má samozřejmě eminentní zájem Netanjahu. Včerejší list Ha’arec však upozorňuje, že s podzimními volbami se dost možná cesta k regulérnímu premiérskému křeslu otvírá pro Jaira Lapida.

Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha