Izrael deportoval aktivisty z flotily směřující do Gazy, není zřejmé kam

  7:54aktualizováno  7:54
Izrael v neděli deportoval dva aktivisty, které zadržel na flotile směřující do Pásma Gazy. Oba byli vyhoštěni poté, co bylo ukončeno jejich vyšetřování, uvedlo podle agentury Reuters izraelské ministerstvo zahraničí.
Izrael deportoval dva aktivisty, které zadržel na flotile mířící do Gazy. Na fotografii španělský občan Saif Abu Keshek. (9. května 2026) | foto: Reuters

Izraelské úřady vinily Španěla Saifa Abu Kesheka a Brazilce Thiaga Ávilu z vazeb na palestinské teroristické hnutí Hamás prostřednictvím organizace PCPA, která sdružuje Palestince v zahraničí. Oba tato obvinění odmítli. Není zřejmé, kam byla dvojice deportována.

Izraelská armáda aktivisty zatkla 30. dubna na jejich lodích u pobřeží řeckého ostrova Kréta. Spolu s nimi bylo zadrženo dalších asi 175 aktivistů z různých zemí, kteří byli následně v Řecku propuštěni. Kesheka a Ávilu ale armáda odvezla do Izraele. V úterý izraelský soud prodloužil jejich vazbu až do dneška.

Španělsko i Brazílie jejich zadržení odsoudily. Madrid označil operaci v mezinárodních vodách stovky kilometrů od Izraele za zcela nezákonnou a nepřijatelnou. Španělská vláda také uvedla, že Izrael nepředložil žádné důkazy o vazbě aktivistů na hnutí Hamás.

Flotila několika desítek lodí vyplula z Barcelony 12. dubna s cílem překonat izraelskou námořní blokádu Pásma Gazy, kde navzdory vratkému a často porušovanému příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává humanitární situace nadále špatná.

Izraelské ozbrojené síly překazily i loňský říjnový pokus flotily proplout s humanitární pomocí do Pásma Gazy. Tehdy na lodích zadržely více než 450 lidí. Izraelské úřady je po převozu do Izraele postupně deportovaly.

