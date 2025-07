Izrael svrhl těžkou bombu na zaplněnou kavárnu. Experti mluví o válečném zločinu

Použití takto silné munice v hustě obydlené oblasti, kde se v době útoku nacházelo množství civilistů, označují odborníci na mezinárodní humanitární právo za pravděpodobně nezákonné. Mohlo by jít o válečný zločin, protože útok mohl být nepřiměřený vzhledem k případnému vojenskému cíli. S informací přišel server The Guardian

Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že útok je v současnosti předmětem interního šetření. IDF tvrdí, že před zásahem provedly letecký průzkum za účelem minimalizace civilních obětí. Neposkytly však konkrétní informace o tom, kdo byl cílem útoku.

Podle svědectví a expertíz z místa útoku i fotografií zveřejněných Guardianem byly v troskách nalezeny zbytky bombového systému, který odpovídá americké munici MK-82 nebo variantě MPR500. Podle odborníků je použití takto silné bomby v prostředí plném civilistů těžko obhajitelné, pokud nešlo o cíl mimořádného významu.

„Použití 230kilogramové bomby v rušné kavárně, o níž bylo z výšky zjevné, že je plná lidí, téměř jistě vede k vysokému počtu civilních obětí. I při přesném zacílení je výsledek takového útoku z definice neselektivní,“ uvedl Gerry Simpson z organizace Human Rights Watch.

Podle Dr. Andrewa Forda z Dublinské univerzity použití těžké munice v prostředí civilistů „nemůže být v souladu s ženevskými úmluvami“, které zakazují útoky způsobující „nepřiměřenou ztrátu civilních životů“ ve vztahu k vojenskému zisku.

Kavárna al-Baqa fungovala téměř čtyřicet let a byla oblíbeným místem pro mladé lidi a rodiny. Nabízela nealkoholické nápoje, čaj a sušenky. Nacházela se v přístavní oblasti Gazy, kterou nezasáhly žádné evakuační výzvy izraelské armády.

Izrael dlouhodobě obviňuje Hamas z využívání civilistů jako lidských štítů, což však palestinské hnutí odmítá. Izraelský mluvčí vlády v úterý zopakoval, že „izraelská armáda nikdy necílí na civilisty“.

Podle některých odborníků je případný vojenský přínos útoku malý v porovnání s lidskými ztrátami. „V misích NATO bývalo maximem pro zásah velmi významného cíle ztráta do 30 civilistů – a i to jen výjimečně. Pokud jich zemřelo více, obvykle to nebylo akceptovatelné,“ uzavírá právník Marc Schack z Kodaně.