Přeměnit Gazu v parkoviště. Spisovatelce za výroky zrušili doma vystoupení

Zrušené vystoupení spojil server The Moscow Times s „ožehavými výroky“ spisovatelky v nedávném interview. V hněvu nad útokem ozbrojenců palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael tvrdila, že „Izrael má právo vyčistit Pásmo Gazy a prostě je přeměnit v parkoviště“ a „rozpustit všechny (obyvatele Gazy) v kyselině solné“. Na palestinských územích podle Rubinové nejsou žádní „nevinní civilisté“, a přála by si, aby je všechny izraelská armáda zničila.

Vzpomínané výroky autor interview zveřejnil na facebooku s poznámkou, že si nemyslí, že by se něco takového mělo odvysílat. Později připustil, že udělal chybu, když výroky Rubinové o Gaze, které vystřihl z televizního interview, zveřejnil na facebooku v plném znění.

Rubinová se proti příspěvku ohradila a označila jej za „zlomyslný a manipulativní“ a za „špinavou pomluvu“.

„Neměl jsem to udělat. Omlouvám se Dině a televizi Dožď, které jsem tímto způsobem podrazil,“ napsal Michail Kozyrev.

Dodal, že pokládá za zhoubné tvrdit o jakémkoliv národu, že „všichni jsou stejní“, protože nejsou špatné národy, jen špatní lidé, a ani válka neospravedlňuje myšlenku „všechny je třeba zničit“. Ale jakkoli s některými spisovatelčinými názory nesouhlasí, zůstává jejím obdivovatelem.

Mezitím se však duchovní správa ruských muslimů obrátila na policii, aby zahájila vyšetřování spisovatelčiných výroků, a vybídla kulturní instituce, aby přestaly propagovat knihy Rubinové, napsaly The Moscow Times.

Rubinová se narodila v roce 1953 v Uzbekistánu, který tehdy byl součástí Sovětského svazu. V 80. letech se přestěhovala do Moskvy a později do Izraele. Knihy podle dostupných informací píše v ruštině. Vydala asi čtyři desítky knih, které se dočkaly překladů do 14 jazyků. Několik bylo přeloženo i do češtiny a slovenštiny.