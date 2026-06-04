Při izraelských útocích v Gaze zemřelo několik lidí. Boje pokračují vzdor příměří

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  8:21
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Při izraelských útocích na město Gaza zemřelo nejméně osm lidí, uvedla ve čtvrtek palestinská civilní obrana. Nálety zasáhly několik obytných budov v různých částech města. Násilí pokračuje navzdory příměří, které mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října. Píše s odvoláním na úřady agentura AFP.

Pět lidí zemřelo při útocích na bytové domy v severozápadní části a dvě osoby v jihozápadní části Gazy, jeden člověk také zemřel při náletu na dům v uprchlickém táboře Šatí na západě tohoto města.

Válka v Pásmu Gazy vypukla 7. října 2023 poté, co ozbrojenci z teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.

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Izrael 27. října zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, při které v Gaze zabil podle místních úřadů nejméně 72 800 Palestinců. Klid zbraní mezi Hamásem a Izraele platí od loňského 10. října, obě strany se však obviňují z jeho porušování. Od té doby bylo při izraelských útocích podle ministerstva zdravotnictví spadajícího pod Hamás zabito přes 900 lidí.

V první fázi příměří došlo k propuštění posledních unesených izraelských rukojmích z Gazy výměnou za Palestince zadržované Izraelem. Přechod do druhé fáze, která měla vést k odzbrojení Hamásu a postupnému stažení izraelské armády, se však podle AFP zdá být zcela zablokován.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý čtvrtek armádě nařídil, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70 procenty Pásma Gazy. Izrael dosud ovládá 60 procent tohoto palestinského území.

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