Válka v IzraeliSledovat další díly na iDNES.tv
„Dva roky. Dva roky uběhly od chvíle, kdy jsem naposledy viděla Avinatana, lásku svého života. Dva roky od momentu, kdy nás teroristé unesli, mě posadili na motorku a před očima celého světa mě odtrhli od Avinatana. Od té chvíle se naše cesty v zajetí rozešly. Já byla držena spolu s dětmi, ženami a staršími lidmi, zatímco Avinatan byl sám,“ píše v emotivním vzkazu Noa Argamaniová.
Video z těchto chvil začalo krátce po 7. říjnu 2023 kolovat po sítích a stalo se jedním ze symbolů masakru, kterého se teroristé Hamásu dopustili. Virálním se staly i záběry z pondělního setkání nyní dvaatřicetiletého Avinatana Ora a osmadvacetileté Noy. Ta dále líčí, jak moc se lišily podmínky jejího zajetí od těch, které musel vydržet její milovaný.
„Mě drželi většinou v domech, zatímco Avinatan byl jen v tunelech. Hamás vysílal videa a signály o tom, že jsem naživu, zatímco o Avinatanovi nebyly vůbec žádné informace,“ pokračuje.
„Mě Hamás věznil 246 dní, zatímco Avinatana 738 dní. Já se vrátila díky hrdinské záchranné operaci (v červnu 2024, pozn. red.), Avinatan díky dohodě. Oba jsme se, navzdory všemu, vrátili domů a jsme zase spolu! Neumím slovy vyjádřit škálu emocí, které jsem cítila, když jsem ho po tak dlouhé době poprvé uviděla. Oba jsme nesčetněkrát čelili smrti a přesto, po dvou letech od sebe, spolu konečně děláme své první opětovné kroky ve Státě Izrael,“ raduje se.
Upozorňuje také, že jejich cesta k uzdravení bude ještě dlouhá. „Pořád jsme ještě pořádně nezpracovali, co se tu za poslední dva roky stalo. Ale vyhráli jsme. Vyhráli jsme svou osobní válku i válku všech těch, kteří po našem boku bojovali za to, aby se dočkali této chvíle,“ píše také a děkuje všem od vojáků izraelské armády, kteří „pro nás každý den riskovali svůj život“, přes izraelský národ a všechny ty, kteří rukojmí „podporovali v nejtěžších chvílích a nikdy neztratili naději“.
Avinatan Or je po dvou letech v zajetí téměř k nepoznání:
Svůj vděk pak vyjádřil i směrem k Bílému domu, včetně „výjimečného“ prezidenta Donalda Trumpa, který stojí za dohodou, díky níž se její partner dostal na svobodu. „Děkuji všem lidem, kteří také stáli po boku našich rukojmích a chápali, že světlo musí zvítězit nad temnotou. Nikdy nezapomeneme na padlé a zavražděné a nepřestaneme bojovat, dokud nebudou všichni padlí vojáci a rukojmí přivezeni domů, aby mohli být důstojně pohřbeni v Izraeli. Děkujeme, děkujeme, děkujeme! Bez vás by se to nikdy nepodařilo. Jsme zpět,“ píše na závěr a přidává symbol srdce.
„Naše první společná cigareta po dvou letech“
Sám Or už také svým příznivcům na sociálních sítích vzkázal, že „je mu dobře“. „Jen jsem unavený,“ přibližuje, zatímco se v nadsázce ptá, jestli už kamera vůbec natáčí. „Nerozumím těm technologiím, jsou to dva roky,“ směje se. Když se s Noou konečně shledal, poprosil svou rodinu, aby pár nechali na chvíli o samotě. „Naše první společná cigareta po dvou letech,“ řekl jí pak prý.
Jeho otec Jaron podle portálu Ynet News pak naznačil, čím vším si jeho syn musel projít. V izraelském rádiu řekl, že Avinatana více než rok drželi na řetězu v kleci – v prostoru, který údajně neměl víc než 1,8 metru na výšku a delší byl jen o něco víc než tenká matrace, na které téměř dvoumetrový Avinatan ležel.
„Nehladověl, ale jídlo bylo velmi skromné. Je extrémně hubený. Kolem něj byli strážci, jejichž příbuzní byli zabiti při útocích izraelské armády, a myslím, že je prostě zázrak, že mu neublížili, až na jednu výjimku, kdy se pokusil o útěk,“ říká otec. Okno příležitosti se mu prý naskytlo, když jej přesouvali v jednom z mnoha podzemních tunelů v Pásmu Gazy. Právě po tomto pokusu dostat se na svobodu se prý mužovy podmínky zpřísnily a jeho věznitelé ho začali bít. „Svěřuje se nám postupně – a my se přímo neptáme,“ vypráví Jaron Or.
Po celou dobu byl jeho syn sám, nesetkal se s žádnými dalšími rukojmími. „Žádné knihy, žádný lidský kontakt – nic. V jednu chvíli dostal Rubikovu kostku, a to byla jediná věc, kterou měl. Nechápu, že se z toho nezbláznil. Je to zázrak,“ říká také s tím, že syn neměl až na malé, a často lživé, fragmenty žádné informace o aktuálním dění.
V jistou chvíli mu teroristé například řekli, že jeho přítelkyni už propustili, přestože byla stále v zajetí. „Věděl, že je válka, a myslel si, že by se měla ukončit i na úkor rukojmích. Neznal plné rozměry 7. října, jen to, že napadli Izrael. Řekl premiérovi, že si myslel, že bude zadržován po celá léta, až do konce války, a že to je to, co je potřeba,“ vypráví s tím, že fyzicky se ještě musí zotavit. Psychicky je to však prý stále starý dobrý Avinatan. „Stejný humor, stejná síla,“ dodává.
Média v příběhu Avinatana Ora přinesla ještě jeden příběh s dobrým koncem. Za více než sedm set dní v zajetí totiž zbohatl. Jeho šéf ze společnosti Nvidia Eddie Goldenberg mu na sítích žertem vzkázal, že „by měl mít dobrou výmluvu, proč po 738 dní nepřišel do práce“.
Popsal, jak na něj celou dobu i ostatními zaměstnanci myslel. „A mám i jednu docela dobrou zprávu k tomu, co se za poslední dva roky stalo s tvými akciemi,“ naznačil bez dalších podrobností. Podle médií však akcie Nvidia byly v říjnu 2023 za zhruba 45 dolarů a nyní za 188 dolarů.
Pianista Alon Ohel možná přijde o zrak
Hamás žijící rukojmí včetně Ora předal v pondělí spolu se čtyřmi těly zabitých rukojmích. Izrael výměnou propustil bezmála dva tisíce Palestinců, odsouzených vězňů i vazebně zadržovaných. Podle zdrojů izraelských médií se palestinské hnutí chystá během středy předat těla dalších čtyř mrtvých rukojmích. Na palestinském území v současné době zůstává jednadvacet těl rukojmích.
Izraelský forenzní ústav už potvrdil totožnost tří ze čtyř těl. Čtvrté však nepatří žádnému z unesených. „Po dokončení ohledání v Národním ústavu soudního lékařství se ukázalo, že čtvrté tělo, které Hamás předal Izraeli, neodpovídá žádnému z rukojmích,“ uvedla armáda ve stručném prohlášení na síti X. „Hamás je povinen vyvinout veškeré nezbytné úsilí k navrácení mrtvých rukojmích,“ dodala. Záměnu těl už předtím nepřímo naznačily i vláda a armáda, když vyjádřily soustrast jen třem rodinám.
Z těch, kteří se také vrátili naživu, už se na veřejnost dostal i příběh pianisty Alona Ohela (na obrázku třetí zleva), kterého věznili v tunelech bez přístupu světla. Kvůli tomu už částečně přišel o zrak v jednom oku a v ohrožení je i to druhé.
Teroristé unesli i dva celoživotní přátele Guye Gilboa-Dalala a Evyatara Davida (první zleva), kteří spolu byli na festivalu Nova. Podle izraelských zdrojů je po několik měsíců drželi společně, nakonec však oddělili. David byl tím, který v létě obletěl svět ve videu, v němž si musel v tunelu vykopat vlastní hrob. Díky dohodě se i on dostal na svobodu a jeho shledání s kamarádem nyní dojímá nejen Izraelce.