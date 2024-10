Tisíce lidí v Evropě se účastní propalestinských shromáždění. Sešli se i v Praze

Masivní shromáždění jsou naplánována od soboty do pondělí. Akce vrcholí v pondělí, tedy v den výročí.

V centru Londýna se za značné přítomnosti policie sešly tisíce lidí. Někteří z organizátorů pochodu uvedli, že se hodlají zaměřit na společnosti a instituce, které se podle nich podílejí na zločinech Izraele, jako banka Barclays a Britské muzeum. Vypuklo několik potyček, když policisté zatlačili aktivisty, kteří se snažili projít policejním kordonem. Dvě osoby byly podle policie zatčeny.

Navzdory zákazu místních úřadů, které odmítly protesty povolit kvůli obavám o bezpečnost, se několik tisíc demonstrantů sešlo i v Římě. Protestující skandovali „Svobodná Palestina, svobodný Libanon“.

Na rozsáhlé operace o celém víkendu se připravují i v Berlíně, kde je ve službě téměř 500 policistů. Několik shromáždění bylo ohlášeno i na neděli, a to jak na podporu Palestiny, tak na podporu Izraele.

Na sobotní propalestinskou demonstraci s názvem „Rok genocidy - a svět se dívá. Proti policejnímu násilí“ dorazilo několik stovek lidí, policisté ale očekávají, že při následném pochodu se k demonstrantům připojí další lidé. Propalestinská demonstrace se koná i v Hamburku. Pokojného pochodu centrem města se podle policistů účastnila necelá tisícovka lidí.

Demonstrovalo se i v Praze

Několik set lidí v sobotu demonstrovalo také v centru Prahy na podporu Palestiny. Akce se obešla bez násilí. Demonstranti mimo jiné žádali přehodnocení postoje české vlády vůči Izraeli, neboť tento postoj považují za nekritický. Některé jejich transparenty obviňovaly členy kabinetu, že přitakávají genocidě na Palestincích. Podle odhadu zpravodajky ČTK na místě se akce zúčastnily nižší stovky lidí.

Bezpečnostní složky v několika zemích oznámily zvýšený stupeň pohotovosti ve velkých městech kvůli obavám, že eskalující konflikt na Blízkém východě by mohl být inspirací k novým teroristickým útokům v Evropě nebo že by se protesty mohly zvrhnout v násilnosti.

Propalestinské protesty vyzývající k okamžitému zastavení palby se za poslední rok konaly opakovaně po celé Evropě i celém světě a často se zvrtly v násilné střety mezi demonstranty a strážci zákona.

Ředitel britské aktivistické organizace Palestine Solidarity Campaign Ben Jamal uvedl, že on a další budou organizovat pochody tak dlouho, dokud nebudou přijata opatření proti Izraeli. „Musíme vyjít do ulic v ještě větším počtu, abychom zastavili toto krveprolití a zabránili tomu, aby do něj byla zatažena i Británie,“ řekl Jamal.

Loni 7. října podniklo teroristické hnutí Hamás překvapivý útok na Izrael, při kterém zahynulo 1 200 Izraelců a 250 osob bylo vzato jako rukojmí. Izrael v reakci na to zahájil válku, která rozvrátila velkou část Hamásem ovládaného Pásma Gazy.

Podle údajů ministerstva Gazy, které nerozlišují mezi bojovníky a civilisty, bylo od zahájení války v Pásmu Gazy zabito více než 41 tisíc Palestinců. V Gaze zůstává téměř 100 izraelských rukojmích, přičemž se předpokládá, že naživu jich je méně než 70.