Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří rukojmím. Ve středu to uvedl úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmích - jednoho izraelského občana a jednoho thajského občana.
Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28. října 2025) | foto: AP

Teroristické hnutí Hamás prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže předalo v úterý Izraeli pozůstatky, o kterých tvrdilo, že patří jednomu ze dvou zbývajících mrtvých rukojmích. Konkrétní identitu Hamás nesdělil. Po předání Izrael obvykle provádí analýzy, aby potvrdil identitu pozůstatků. Izraelské forenzní analýzy už několikrát v minulosti ukázaly, že předané tělo či jeho části nepatří rukojmím.

V Pásmu Gazy vstoupilo 10. října v platnost příměří, které zastavilo vojenskou operaci izraelské armády proti Hamásu. Hamás v rámci amerického mírového plánu, k jehož schválení přispěly jako zprostředkovatelé i Katar a Egypt, propustil v říjnu posledních 20 žijících rukojmích z Pásma Gazy výměnou za téměř 2000 Palestinců vězněných či zadržovaných v Izraeli.

Hnutí se také zavázalo vydat 28 těl mrtvých rukojmích, zatím jich předalo 26. Podle dohody má Izrael za každého mrtvého izraelského rukojmího vracet těla 15 Palestinců.

Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023 poté, co teroristé Hamásu při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael v reakci zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila více než 70 tisíc Palestinců.

Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku současného příměří bylo při izraelských útocích podle ministerstva zabito 356 Palestinců.

