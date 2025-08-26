Terčem nebyli novináři, ale kamera, říká Izrael o útoku na nemocnici

  18:34aktualizováno  18:43
Izraelské jednotky při úderu na nemocnici v Gaze mířily na kameru používanou Hamásem, uvedla armáda s odkazem na předběžné vyšetřování útoku. Incident stál život nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů. Izraelská armáda tvrdí, že zemřelo šest členů palestinského teroristického hnutí Hamás. Novináři podle ní terčem útoku nebyli.
Izraelský útok v Gaze zasáhl nemocnici. Zabil nejméně dvacet lidí včetně pěti novinářů. (25. srpna 2025) | foto: Reuters

Izraelská armáda provedla v pondělí dvojitý úder na Násirovu nemocnici v Chán Júnisu. Zabití novináři spolupracovali s agenturami Reuters a AP, televizní stanicí Al-Džazíra či serverem Middle East Eye (MEE).

Připravujeme podrobnosti.

