„Téměř dva roky poté tu jsou pořád lidé, kteří se ptají, zda se to doopravdy stalo. Jsem tu proto, abych vám řekla, že se to stalo a že se to pořád děje,“ řekla jedna z bývalých rukojmí Ilana Gritzewsky s odkazem na fakt, že část unesených je stále v zajetí.

„Pamatuji si, že mě bili a křičeli a že pak nastala tma. Když jsem se probudila, byla jsem polonahá a obklopená teroristy,“ popsala s tím, že horší než zlomené kosti bylo psychické utrpení, kterému ji její věznitelé vystavili. Její partner Matan dodnes nebyl propuštěn na svobodu. „Nevím, co mu dělají, ale vím, co dělali mně. Každý den se probouzím se strachem, že zažívá to, co jsem zažívala já,“ dodala žena.

Skupina The Dinah Project, složená z izraelských právniček, bývalé soudkyně či někdejší vojenské vrchní prokurátorky, vznikla po masakru ze 7. října, aby dosáhla spravedlnosti pro oběti sexuálního násilí. A tvrdí, že její úterní zpráva „dokazuje, že Hamás používal sexuální násilí jako taktickou zbraň, jako součást genocidního plánu s cílem terorizovat a dehumanizovat izraelskou společnost“.

Autorky zprávy prošly forenzní i audiovizuální důkazy, příspěvky na sociálních sítích, nahraná svědectví, součástí práce jsou pak i rozhovory s patnácti bývalými rukojmími v Gaze či se ženou, kterou se jeden z teroristů neúspěšně pokusil znásilnit na hudebním festivalu Nova. Jedna z unesených žen vypověděla, že ji její věznitelé donutili k sexu, kterému předcházelo zneužívání a slovní i fyzické obtěžování.

Nutili ji také k tomu, aby byla nahá. Stejnou zkušenost uvedlo i dalších šest rukojmích včetně dvou mužů. Téměř všechny oslovené ženy, jež strávily část uplynulých dvou let v zajetí Hamásu, mluvily o obtěžování, které zahrnovalo i „nechtěný fyzický kontakt v intimních oblastech“. Šest žen také čelilo hrozbám nuceného sňatku.

Podle zprávy pak výpovědi svědků sexuálního násilí ze 7. října ukazují, že tyto zločiny byly „rozšířené a systematické“. Pět svědků nahlásilo nejméně čtyři různé případy hromadného znásilnění, sedm lidí pak oznámilo nejméně osm dalších případů znásilnění nebo závažného sexuálního útoku, některé z nich se přitom odehrály v zajetí. Ve svědectvích se objevily i tři případy tělesného zmrzačení, cituje ze zprávy stanice BBC.

O desítkách případů napříč šesti dějišti útoků, které jasně vykazovaly známky sexuálního násilí, pak informovali i členové bezpečnostních a záchranných složek, kteří na tato místa přijeli jako první. „Většina obětí byla nadobro umlčena,“ píše izraelská skupina s tím, že oběti byly buď zavražděny, nebo příliš traumatizovány.

Bývalá vrchní prokurátorka izraelské armády Sharon Zagagi-Pinhasová tak sexuální zločiny spáchané během vojenského konfliktu přirovnává k „dokonalému zločinu“. Kromě chaotické situace totiž pachatelům nahrává i fakt, že své oběti zabijí nebo jinak umlčí. „S takovým trestným činem je spojeno tolik traumat a studu, že o něm často nechtějí mluvit,“ říká pro portál The Times of Israel.

Součástí zprávy je proto i „první globální právní plán založený na mezinárodním právu, který vysvětluje, jak stíhat sexuální násilí jako válečnou zbraň, i když jsou důkazy neúplné, přeživší jsou pryč a jednotlivé pachatele nelze spojit s jednotlivými činy“.

Autorky připomínají, že sexuální násilí využívané jako válečná zbraň je zločinem proti lidskosti. A Hamás podle nich používal tuto zbraň v rámci širší snahy terorizovat, hromadně ponížit a dehumanizovat izraelskou společnost. Plán tak obsahuje třeba návod, jak informace kategorizovat, jak stanovit trestní odpovědnost za hromadně páchané útoky ve chvíli, kdy dotyčný například osobně nespáchal každý konkrétní čin.

„Spravedlnost je nezbytná nejen pro jednotlivé oběti, ale i pro potvrzení širších zásad: že sexuální násilí v konfliktu je závažným porušením mezinárodního práva, že pachatelé budou pohnáni k odpovědnosti a že mezinárodní společenství nedopustí, aby byly tyto zločiny páchány beztrestně,“ apelují izraelské odbornice.

Zprávu v úterý prezentovaly v sídle izraelského prezidenta za účasti první dámy Michaly Herzogové. „Vysíláme univerzální zprávu: že sexuální násilí nemůžeme akceptovat jako nástroj války,“ řekla.

Hamás od počátku popírá, že by se jeho členové na ženských obětech masakru dopouštěli sexuálního násilí nebo že by se k ženským rukojmím chovali nevhodně. To už nicméně vyvrátily třeba závěry OSN z loňského března, podle nichž existují „rozumné důvody“ domnívat se, že během útoků došlo k případům znásilnění i skupinového znásilnění, a že se objevily „přesvědčivé informace“ o sexuálním násilí vůči rukojmím.

S cílem zničit Hamás a dostat unesené zpět do Izraele zahájila vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua válku v Gaze, která navzdory několika pokusům o příměří trvá dodnes. Podle odhadů při ní zemřelo přes 50 tisíc Palestinců.