„My v Izraeli bráníme a chráníme Evropu. Jsme nárazníkem proti džihádistické vlně směřující do Evropy,“ uvedl Herzog. Podle něj spočívá budoucnost ve spolupráci mezi oběma národy.
Prezident připomněl, že řada Izraelců má české kořeny a existuje dlouhá tradice přátelských vztahů mezi oběma zeměmi.
Babiš je v Izraeli na třídenní pracovní návštěvě, na které ho doprovázejí mimo jiné ministři zahraničí Petr Macinka, obrany Jaromír Zůna a zdravotnictví Adam Vojtěch. Návštěva se zaměřuje především na spolupráci v oblasti obrany a ve zdravotnictví.
Babiš před Herzogem ocenil izraelský přístup k preventivním prohlídkám a využívání digitálních technologií, které občanům připomínají jejich absolvování. Poukázal také na rozdíly mezi Českem a Izraelem v počtu úmrtí na nádorová a kardiovaskulární onemocnění.
Premiér při setkání připomněl také český nákup čtyř izraelských systémů protivzdušné obrany Spyder. Dva z nich podle něj Česko již převzalo, zbývající dva má získat v příštím roce. Česká delegace má podle něj zájem jednat s izraelskými výrobci a dodavateli dalších obranných systémů.
Dnes ráno česká delegace v čele s premiérem navštívila nemocnici Hadassa Ein Kerem, která se zaměřuje na onkologii a má zdravotnické inovativní centrum Hadasit. Po setkání se prezidentem má premiér s ministry společně jednat s předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem, který je po nedávných volbách pověřen sestavením nové vlády. Součástí dnešního programu bude také návštěva památníku obětí holokaustu Jad vašem.
Česko a Izrael dlouhodobě udržují úzké diplomatické a bezpečnostní vztahy. Obě země spolupracují také v oblasti obranného průmyslu, vědy a výzkumu. Herzog navštívil Česko v červenci 2022, kdy jednal s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem.
V reakci na útok palestinského teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023 Izrael zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Pásmu Gazy. Válka si vyžádala desítky tisíc palestinských obětí a způsobila rozsáhlou humanitární krizi.