Útok Hamásu Írán překvapil. Protivníci se na Izrael nechystají, zní z USA

Americká armáda zatím nevidí žádné známky toho, že by se izraelští nepřátelé chystali připojit se k válce palestinskému teroristickému Hamásu proti Izraeli. Uvedl to předseda amerického sboru náčelníků štábu Charles Brown. Podle amerických zpravodajských služeb akce Hamásu překvapila íránské činitele, píše list The New York Times.