Izrael ztratil v Libanonu v jedné přestřelce nejvíce vojáků od začátku invaze

Čtyři izraelští vojáci zemřeli a dva byli zraněni při střetu s členy hnutí Hizballáh na jihu Libanonu, uvedla v úterý podle zpravodajského webu Times of Israel izraelská armáda. Jde o největší izraelskou ztrátu od začátku invaze do Libanonu v polovině tohoto měsíce. Izrael celkem v březnu v bojích proti militantnímu hnutí na jihu sousední země přišel o deset příslušníků svého vojska.
Průzkumná jednotka podle informací zveřejněných amádou v pondělí večer narazila na ozbrojence Hizballáhu. Při přestřelce zemřel dvaadvacetiletý kapitán, dva jednadvacetiletí vojáci nižší hodnosti a čtvrtý voják, o němž zatím vojsko podrobnosti nezveřejnilo.

Několik členů Hizballáhu bylo zasaženo, jejich stav není znám, uvedla armáda.

Izrael zahájil invazi do Libanonu v polovině tohoto měsíce. Předcházely tomu útoky Hizballáhu, který na Izrael začal útočit na znamení solidarity s Íránem. Na něj Izrael a Spojené státy zaútočily 28. února.

Izraelské útoky na Libanon si podle pondělních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví od 2. března vyžádaly 1247 obětí a zranily 3680 lidí.

Podle informací z Libanonu postupuje izraelská armáda s pozemními jednotkami hlouběji do jižního Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil rozšířit bezpečnostní ochrannou zónu na jihu Libanonu.

