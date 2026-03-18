Izrael hlásí zabití íránského ministra bezpečnosti a avizuje další „překvapení“

  16:09aktualizováno  16:09
Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba, uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že dnes ještě přijdou „významná překvapení“. Írán smrt ministra později během dne potvrdil.
Esmáíl Chatíb (5. listopadu 2025)

Esmáíl Chatíb (5. listopadu 2025)

„Dnes se očekávají významná překvapení na všech frontách. Válka, kterou vedeme proti Íránu a Hizballáhu v Libanonu, bude eskalovat,“ oznámil Kac na jednání o bezpečnosti, uvedl jeho úřad podle portálu The Times of Israel (ToI).

Kac upozornil, že on a izraelský premiér Benjamin Netanjahu povolili ozbrojeným silám zabít jakéhokoli dalšího vysoce postaveného íránského představitele. Takový cíl už podle Kace nepotřebuje další schválení.

Izraelský úder v noci na úterý zabil šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, který patřil po začátku izraelských a amerických úderů a zabití vůdce Alího Chameneího k nejvýše postaveným íránským činitelům.

Dalším cílem izraelských úderů v Íránu byl velitel hnutí Palestinský islámský džihád Akram Adžúrí. Podle ToI není zatím zřejmé, zda byl při útoku zabit či zraněn.

Na seznamu osob, o které mají Spojené státy a Izrael zájem, je kromě nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtaby Chameneího také jeho vojenský poradce Jahjá Rahím Safaví a ministr vnitra Eskandar Momení.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, kterými začaly regionální válku.

Kajínek, Návštěvníci, Hoří, má panenko. Sbormistra předcházela řada sporů

Z natáčení filmu Příběh kmotra: pod listím "oběť" Filip Kaňkovský, v pozadí...

Jedna Evropa, jeden trh. Komise představila nová pravidla pro podnikání

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Že nás ruší, jsem zjistil z tiskovky, říká šéf krizového týmu na vnitru. Opozice se bouří

Ze sídla ministerstva vnitra na pražské Letné zmizela ukrajinská vlajka. (17....

Izrael hlásí zabití íránského ministra bezpečnosti a avizuje další „překvapení“

Esmáíl Chatíb (5. listopadu 2025)

Rada ČT schválila řediteli Chudárkovi plný pololetní bonus. Dostane 1,7 milionu

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)

Architektura ve službách diplomacie. Česká ambasáda v Káhiře oslňuje i po letech

Premium
Československá ambasáda v Káhiře od Karla Filsaka

Ve švýcarském středisku se utrhla kabina lanovky a zřítila se ze svahu. Jeden mrtvý

Ve Švýcarsku se zřítila kabina lanovky, probíhají záchranné práce

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Telegram plní videa vražd ukrajinských zajatců, vydělávají na nich ruští teenageři

Ukrajinští vojáci se po propuštění z ruského zajetí setkávají se svými...

Zastavte přípravu zákona o zahraničních vazbách, píšou rektoři vládě a poslancům

Fakulta architektury ČVUT (17. ledna 2019)

Staří bílí muži

Very gut šůšn! Politici jsou kritizováni za angličtinu. Ale jak mluvili Zeman a Havel?

Podcast Staří bílí muži

Glosa

Turek s Červeným si myslí, že to všem natřeli. Zapíšou se díky tomu do dějin politiky?

Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...

