Student a dobrodruh. Izrael identifikoval druhé tělo rukojmího nalezeného v Gaze

Autor: ,
  23:00aktualizováno  23:00
Izrael identifikoval druhé tělo rukojmího, které armáda tento týden nalezla při operaci v Pásmu Gazy. Byl to 28letý student Idan Štivi. Oznámil to v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. V Pásmu Gazy podle Izraele stále zůstává 48 rukojmích, naživu je podle poznatků armády zřejmě jen 20 z nich.
Izrael identifikoval druhé tělo rukojmího, které armáda tento týden nalezla při...

Izrael identifikoval druhé tělo rukojmího, které armáda tento týden nalezla při operaci v Pásmu Gazy. Byl to 28letý student Idan Štivi. (30. srpna 2025) | foto: ČTK

Izraelský rukojmí Ilan Weiss, unesený palestinským teroristickým hnutím Hamás....
Izraelské obrněné vozidlo v Pásmu Gazy. (28. srpna 2025)
Izraelský vrtulník Apache a dron Hermes 450 letí nad Gazou, pohled z Izraele. ...
Izraelský tank na izraelské straně hranice s Pásmem Gazy. (28. srpna 2025)
33 fotografií

Štivi podle listu The Times of Israel patřil mezi oběti útoku teroristického hnutí Hamás na hudební festival Nova na jihu Izraele 7. října 2023. Byl vášnivým milovníkem přírody a nadšeným fotografem. Na festival přijel brzy ráno a nabídl se, že pořídí snímky akce.

Podle Netanjahua byl „mužem velké odvahy a srdce“, při útoku se snažil pomáhat dalším účastníkům dostat se do bezpečí. Krátce po začátku střelby volal své přítelkyni a popsal jí situaci s raketami nad hlavou. Sám se pokusil uniknout autem se dvěma přáteli. Jejich vůz ale na cestě zablokovali ozbrojenci. Když se snažili otočit a ujet opačným směrem, auto narazilo do stromu a následně bylo zasaženo střelbou.

Později byl vůz nalezen prostřílený a plný krve. Těla jeho přátel se našla přímo na místě.

V pátek izraelská vláda oznámila, že nalezla dvě těla. Jedním z nich byl Ilan Weiss, který byl zabit při útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na jih Izraele v říjnu 2023. U druhého těla se čekalo na identifikaci.

Izraelský rukojmí Ilan Weiss, unesený palestinským teroristickým hnutím Hamás. Izraelská armáda našla jeho tělo. (29. srpna 2025)

Ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců 7. října 2023 pozabíjeli v obcích na jihu Izraele, na vojenských základnách a na hudebním festivalu na 1 200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy jako rukojmí, někteří z nich už v té době nežili.

Většina rukojmích byla propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích v listopadu 2023 a v lednu a únoru letošního roku, několik málo se armádě podařilo osvobodit za cenu vysokých ztrát mezi palestinským obyvatelstvem. Izraelská ofenziva v Gaze si od října 2023 podle údajů úřadů ovládaných Hamásem vyžádala životy více než 63 tisíc Palestinců.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.