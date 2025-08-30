Štivi podle listu The Times of Israel patřil mezi oběti útoku teroristického hnutí Hamás na hudební festival Nova na jihu Izraele 7. října 2023. Byl vášnivým milovníkem přírody a nadšeným fotografem. Na festival přijel brzy ráno a nabídl se, že pořídí snímky akce.
Podle Netanjahua byl „mužem velké odvahy a srdce“, při útoku se snažil pomáhat dalším účastníkům dostat se do bezpečí. Krátce po začátku střelby volal své přítelkyni a popsal jí situaci s raketami nad hlavou. Sám se pokusil uniknout autem se dvěma přáteli. Jejich vůz ale na cestě zablokovali ozbrojenci. Když se snažili otočit a ujet opačným směrem, auto narazilo do stromu a následně bylo zasaženo střelbou.
Později byl vůz nalezen prostřílený a plný krve. Těla jeho přátel se našla přímo na místě.
V pátek izraelská vláda oznámila, že nalezla dvě těla. Jedním z nich byl Ilan Weiss, který byl zabit při útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na jih Izraele v říjnu 2023. U druhého těla se čekalo na identifikaci.
Ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců 7. října 2023 pozabíjeli v obcích na jihu Izraele, na vojenských základnách a na hudebním festivalu na 1 200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy jako rukojmí, někteří z nich už v té době nežili.
Většina rukojmích byla propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích v listopadu 2023 a v lednu a únoru letošního roku, několik málo se armádě podařilo osvobodit za cenu vysokých ztrát mezi palestinským obyvatelstvem. Izraelská ofenziva v Gaze si od října 2023 podle údajů úřadů ovládaných Hamásem vyžádala životy více než 63 tisíc Palestinců.