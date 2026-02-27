Jestli chcete odjet, odjeďte dnes, vyzvala ambasáda USA v Izraeli zaměstnance

Autor: ,
  14:39aktualizováno  14:39
Americké velvyslanectví v Izraeli v pátek oznámilo, že část jeho personálu dostalo povolení od amerického ministerstva zahraničí opustit zemi kvůli obavám o bezpečnost. Žádné konkrétní hrozby nezmínilo. Oznámení ale přichází v době napětí mezi USA a Íránem.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v Jeruzalémě (20. srpna 2025)

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v Jeruzalémě (20. srpna 2025) | foto: Ohad ZwigenbergAP

Letadla amerického letectva jsou seřazena na mezinárodním letišti Bena Guriona...
Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)
Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký...
Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...
49 fotografií

„Ministerstvo zahraničí kvůli bezpečnostním rizikům povolilo odjezd z mise v Izraeli americkému vládnímu personálu, který neplní krizové úkoly, a rodinných příslušníků amerického vládního personálu,“ uvedlo americké velvyslanectví ve svém pátečním dopoledním oznámení.

Ambasáda také zmiňuje možnost, že by mohla svému personálu a rodinným příslušníkům nařídit, aby se vyhýbali některým částem Izraele a Jeruzaléma či Západnímu břehu Jordánu.

V e-mailu, který rozeslal zaměstnancům ambasády americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee, se píše, že ministerstvo s krokem souhlasilo kvůli „přemíře opatrnosti“, napsal deník The New York Times. „Není důvod k panice,“ napsal velvyslanec.

„Lidé by měli zvážit odjezd z Izraele, dokud jsou ještě k dispozici komerční lety,“ uvedlo velvyslanectví. Huckabee v e-mailu zaměstnancům vyzval ty, kteří chtějí odcestovat z Izraele, aby tak učinili v pátek.

Podle něj by si zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, kteří chtějí odcestovat, měli rezervovat let do jakékoliv destinace, odkud se pak mohou dostat do Spojených států.

Odjet mohou také lidé z velvyslanectví v Bejrútu

Podobné povolení podle agentury Reuters vydalo tento týden americké ministerstvo zahraničí i pro velvyslanectví v Bejrútu.

Deník The New York Times poukazuje na to, že americké ministerstvo zahraničí může povolit odjezd části personálu diplomatických misí a rodinných příslušníků zaměstnanců na státní náklady, pokud „si to vyžadují státní zájmy USA či existuje bezprostřední ohrožení života“.

Oznámení přichází v době, kdy podle médií americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa stále zvažuje údery na Írán. Američtí představitelé současně s Íránem jednají. Poslední nepřímé rozhovory se uskutečnily v Ženevě ve čtvrtek.

I v případě, že by se Izrael přímo nezúčastnil amerických úderů na Írán, dá se podle expertů očekávat, že by na něj Írán mohl rovněž zaútočil při své vojenské odezvě.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.