Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a americký prezident Donald Trump přitom zahájili válku výzvami ke změně režimu, čímž konflikt okamžitě proměnili v existenční boj pro íránské vládce. Podle současných i bývalých izraelských expertů z oblasti obrany a zpravodajských služeb však toto očekávání nebylo realistické.
„Měli jsme plán na zničení balistických raket, vypořádání se s jadernými zařízeními a věděli jsme, jakým způsobem zasáhnout vojenský průmysl v Íránu. Ale nikdy jsem neslyšel, že bychom tušili, jak ze vzduchu provést změnu režimu,“ uvedl jeden ze zdrojů, člen izraelské rozvědky pro deník The Guardian, který se zástupci izraelské bezpečnosti mluvil.
„Nemůžeme se dostat do hlav devadesáti milionů lidí žijících v Íránu. Jak bychom tedy mohli vědět, zda vyjdou do ulic? Jen v to doufáme,“ dodává zdroj. Ani po dvou týdnech probíhající války se totiž neobjevily v Íránu známky dlouhodobějších masových protestů.
Podle bývalé představitelky zpravodajské služby Mosad Simy Šineové bylo od začátku nepravděpodobné, že by během takové války došlo mezi Íránci k povstání proti jejich vlastnímu režimu. „Patřím k těm, kteří si nemyslí, že změna režimu může nastat bombardováním zvenčí,“ řekla Šineová. Nevylučuje však, že až dlouhodobé bezpečnostní a ekonomické dopady bombardování by mohly potenciálně vést k pádu vlády.
Někteří experti se domnívají, že Donald Trump do války šel naplno i proto, že byl povzbuzen svým předchozím úspěchem ve Venezuele. Tam byl v ledu roku 2025 zadržen prezident Nicolás Maduro a nahrazen více proamerickou političkou Delcy Rodríguezovou, která se v zemi ujala vedení.
Riskantní mise na zabavení uranu?
Pro Izrael a USA se nyní otázka úspěchu stáčí spíše k vlastnictví obohaceného uranu, kterého se v Íránu podle informací nachází okolo 440 kilogramů. Takové množství by přitom stačilo na výrobu více než deseti jaderných hlavic a pro spojence je tak klíčové, aby byl Írán uranu zbaven.
„Musíme se dostat do situace, kdy tento materiál bude buď mimo Írán, nebo bude u moci režim, u kterého máme jistotu, že uran zabezpečí a nebude zneužívat,“ řekl jeden z bývalých vysoce postavených představitelů izraelských zpravodajských služeb.
Držba zásob uranu je pro Írán navíc jeho nejsilnější „zbraní“, která výrazně zlepšuje jeho vyjednávací pozici. Pokud by se tak USA a Izraeli materiál získat nepodařilo, sebevědomí íránských představitelů společně s hrozbou pro region i zbytek světa by dále narůstalo.
Bez zisku uranu se podle Joaba Rosenberga, bývalého zástupce šéfa výzkumné divize izraelské vojenské rozvědky, nikdy nebude dát hovořit o vítězství. „Jakkoli režim bombardováním oslabíme, pokud bude držet zásoby uranu, naše vítězství se brzo změní v porážku,“ míní Rosenberg.
USA podle deníku The Guardian údajně zvažují vyslání vojáků na vysoce riskantní misi, jejíž cílem má být právě zajištění uranu. Před válkou se také diskutovalo o návrzích, aby Írán obohacený uran předal jiné zemi.