Izrael zaútočil raketami na Írán. Teheránem zněly výbuchy

Podle íránské státní televize zaznělo Teheránem v první vlně útoku nejméně šest výbuchů a aktivní zde byla také protivzdušná obrana. Ve druhé vlně hlásila íránská média čtyři exploze ve východní části metropole, uvedla agentura Reuters. Podle agentury DPA nastala jedna z explozí přímo v centru Teheránu, svědci hovořili o ohlušující ráně.

Kromě Teheránu otřásly výbuchy také městem Karadž na západním předměstí metropole. Íránská armáda uvedla, že napadeny byly vojenské základy v provinciích Teherán, Chúzestán a Ílám na západě země. Útok byl podle ní odvrácen a způsobil jen „omezené škody“. Státní média v Íránu původně označila útok za neškodný.

„Íránský režim a jeho prostředníci v regionu od (loňského) 7. října neúnavně útočí na Izrael - na sedmi frontách - včetně přímých útoků z íránského území,“ citovala agentura AP z prohlášení izraelské armády. „Stejně jako každá jiná suverénní země na světě má i Stát Izrael právo a povinnost reagovat,“ dodává prohlášení.

Útok skončil po několika hodinách před rozbřeskem a podle izraelské armády se její letouny „bezpečně vrátily domů“. Veřejnoprávní stranice Kan uvedla, že úder zahrnoval tři vlny. Jedním z cílů bylo zařízení na výrobu raket, které Írán v posledním roce odpaloval na Izrael, uvedla armáda s tím, že zasaženy byly také prostředky íránské protivzdušné obrany.

Útok necílil na jaderná zařízení

Americké stanice NBC a ABC s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedly, že izraelský útok necílil na íránská jaderná ani ropná zařízení a soustředil se na vojenské cíle.

Írán dnes brzy ráno uzavřel svůj vzdušný prostor a před ním totéž učinil sousední Irák. Podle záchranných složek, na které odkazovala íránská státní tisková agentura IRNA, si izraelské útoky nevyžádaly v Teheránu žádné oběti. Hlavní město se v současnosti potýká s výpadky internetu, napsala DPA.

Exploze v noci na dnešek zazněly také oblastí syrského hlavního města Damašku, uvedla syrská státní média. Podle agentury SANA zaútočil Izrael na vojenské základny v centrálních a jižních částech země, přičemž syrská protivzdušná obrana sestřelila některé z izraelských střel. Izrael provádí údery proti cílům v Sýrii spojeným s Íránem pravidelně, v posledních měsících je však zintenzivnil.

Před zahájením útoku proti cílům v Íránu byly Spojené státy informovány Izraelem, řekl agentuře Reuters americký činitel, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity. Podle něj se ale Washington na izraelské operaci nijak nepodílel.

Konec vzájemných útoků

Vysoce postavený činitel vlády prezidenta Joea Bidena uvedl, že izraelský úder byl přiměřený a měl by představovat konec vzájemných útoků mezi oběma zeměmi.

Íránci na protiizraelském shromáždění v Teheránu, při kterém vzpomínají na lídra libanonského hnutí Hizballáh Hasana Nasralláha zabitého izraelskou armádou. (4. října 2024)

Írán letos 1. října vyslal na Izrael téměř dvě stovky raket v odvetě za zabití šéfa libanonského militantního hnutí Hizballáhu Hasana Nasralláha koncem září izraelskou armádou v Bejrútu a za smrt lídra palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíla Haníji na konci července v Teheránu, která je připisována rovněž Izraeli.

Při útoku na Izrael 1. října zemřel jeden Palestinec na okupovaném Západním břehu, většinu raket odrazila izraelská protivzdušná obrana.

Jednalo se o druhý útok Teheránu z íránského území na Izrael, ten první se odehrál letos v polovině dubna, kdy Írán poslal na Izrael přes tři sta raket a útočných dronů, většinu rovněž zachytila izraelská protivzdušná obrana. Tehdy šlo o odvetu za izraelský úder na konzulát v Damašku, při němž 1. dubna zemřelo sedm důstojníků íránských revolučních gard.

Íránští představitelé opakovaně varovali Izrael před odvetným útokem. Podle agentury Tasnim si nyní vyhradili právo odpovědět na jakoukoliv „agresi“ a uvedli, že není pochyb o tom, že Izrael bude čelit odpovídající reakci na své kroky.

Izrael v uplynulých týdnech zintenzivnil ofenzivu proti ozbrojencům z palestinského teroristického hnutí Hamás v Pásmu Gazy a jeho Íránem podporovanému spojenci v Libanonu, šíitskému militantnímu hnutí Hizballáh. Válku na Blízkém východě vyvolal před více než rokem útok Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023.

Obnovené lety, úder splnil cíl

Írán od 9:00 místního času (7:30 SELČ) obnovuje lety ve svém vzdušném prostoru po izraelském útoku, uvedla agentura Reuters. Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari zase podle serveru The Times of Israel (ToI) řekl, že vojenská akce splnila své cíle. Agentura DPA uvedla, že útok na Írán byl největší, kterému tato země čelila od 80. let.

Hagari řekl, že cíle, na které se Izrael zaměřil, byly zvoleny ze širokého seznamu možných. „Budeme vědět, jak vybrat další cíle, a v případě potřeby je zasáhnout. Je to jasný vzkaz, že kdokoli bude ohrožovat Izrael, zaplatí za to vysokou cenu,“ nechal se slyšet.

„Írán dvakrát udeřil na Izrael... a zaplatil za to,“ poznamenal také v narážce na dvojici letošních útoků Íránu.

DPA uvedla, že úder přišel v několika vlnách a po zhruba pěti hodinách izraelská armáda oznámila jeho ukončení. Zaměřil se zejména na íránská zařízení na výrobu raket, protivzdušnou obranu a vojenské základny. Podle zpráv médií bylo terčů útoku kolem 20. Agentura píše, že šlo o první takto rozsáhlý útok na Írán od jeho války s Irákem v 80. letech minulého století.