„Konec bude diplomatický, nikoliv vojenský,“ řekl pro televizi CNN nejmenovaný zdroj z Izraele. Nadějí Izraelců prý je, že současná vojenská operace oslabí íránskou schopnost vyjednávání o jakékoliv budoucí jaderné dohodě. Tatáž víra, že vojenská akce vyvolá dostatečný tlak na nepřítele, který tak ustoupí, však neuspěla ani u teroristů z Hamásu v Gaze, podotýká americká stanice.

Přesto je pouhá zmínka o íránských jednáních možným signálem, že Izrael trochu změnil úhel pohledu. Od začátku současných bezprecedentních úderů na Írán dával své cíle zcela jasně najevo – definitivně odstranit hrozbu, kterou pro židovský stát představují jaderné a balistické rakety. Deadline nebyl stanoven, poznamenal jeden z izraelských představitelů.

Vzhledem k tomu, že se Američané nechtějí nechat vtáhnout do další války na Blízkém východě, však tyto ambice narazily na realitu. Přestože rozhovory mezi Izraelem a Spojenými státy probíhaly a probíhají, americký prezident Donald Trump plány, jako je třeba zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího, odmítá.

Trump chce, alespoň podle svých prohlášení, tento konflikt naopak co nejrychleji ukončit. „Írán a Izrael by se měly dohodnout, a dohodnou se, stejně jako jsem to zařídil u Indie s Pákistánem,“ napsal v neděli na své sociální síti Truth Social. Ovšem na rozdíl od nedávného napětí mezi dvěma asijskými sousedy, Izrael nepotřebuje zásahy amerických diplomatů, ale americkou palebnou sílu.

Jakkoliv totiž izraelští vojáci dokážou zabíjet jaderné vědce a zasahovat Íráncům zařízení na obohacování uranu, větší a trvalou škodu jadernému programu nepřítele jako takovému ještě způsobit nedovedou. Mnohá zařízení se nacházejí v podzemních komplexech a na takové útoky už Izrael Američany zkrátka potřebuje.

Také proto izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval Íránce, aby „začali jednat a povstali“ – tedy svrhli teokratický režim, který zemi drží v rukou od revoluce z roku 1979. I kdyby totiž Izraelci zničili všechna jaderná zařízení, pokud režim zůstane u moci, časem si je vybuduje znova. Patřičné know-how na to má a může si spočítat, že nejlepší obranou je jaderné odstrašení, nikoli nová jaderná dohoda, míní CNN.

Bombardováním a zabíjením civilistů si však Netanjahu mezi obyčejnými Íránci nové fanoušky nevyrobí, jak potvrzují rozhovory reportérů s lidmi uvnitř Íránu. Větší vztek podle nich mají na Izrael než na vedení své země. V následujících dnech se však může změnit mnohé, třeba i Trumpův názor.

Prozatím se však Izrael ocitá v konfliktu, aniž má jasnou strategii úniku. A není to poprvé. Jasný plán zřejmě nemá ani pro svou odvetnou válku v Gaze, která měla po masakrech ze 7. října 2023 zničit Hamás a osvobodit všechna rukojmí. Po téměř dvou letech tato válka stále trvá, Izrael kvůli ní ve světě čelí čím dál větší kritice. A nyní čelí další drsné a nebezpečné opotřebovávací válce bez časového omezení a bez jasného konce.