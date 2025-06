Stanice Channel 12 informovala o takové aktivitě nad územím Saúdské Arábie, jiná média uvádějí, že se to děje i nad Sýrií. Server The Times of Israel (ToI) píše, že drony, které letectvo nezničí, by mohly do Izraele doletět za několik desítek minut.

Izraelská armáda už dnes informovala, že Írán směrem na Izrael vyslal více než 100 bezpilotních letounů. Varovala přitom, že zemi čeká několik těžkých hodin.

Jordánská státní tisková agentura citovala nejmenovaného vysokého vojenského činitele, podle nějž byly sestřeleny rakety a drony, u kterých hrozilo, že by dopadly na jordánské území včetně obydlených oblastí.

Izraelci se mezitím na íránskou odvetu chystají. Ze supermarketů vykupují jídlo a vodu, školy jsou zavřené a nemocnice propouští pacienty.

Izrael v noci proti Íránu podnikl zřejmě největší útok, jakému islámská republika čelila od války s Irákem v 80. letech minulého století. Jeho obětí se stal náčelník generálního štábu íránské armády Mohammad Bagherí, velitel íránských revolučních gard Hosejn Salámí a několik jaderných vědců.

Na izraelský útok na Írán reagují i zástupci evropských zemí. Francie vyzývá ke zdrženlivosti a zamezení jakékoli eskalaci, která by ohrozila stabilitu v regionu, uvedl ministr Barrot. Kypr aktivuje evakuační plán pro Blízký východ, ve kterém počítá s evakuací občanů Evropské unie a jiných zemí přes své území, oznámila tamní vláda.

Německé úřady po útoku Izraele na Írán zvýší ochranu židovských a izraelských zařízení v zemi, uvedl po jednání bezpečnostního kabinetu kancléř Merz.