Izrael v noci útočil na Írán a Libanon, úder na hotel v Bejrútu zabil čtyři lidi

  7:54aktualizováno  7:54
Čtyři lidé zemřeli v noci na neděli při izraelském úderu na hotel v centru Bejrútu, dalších deset lidí se zranilo. Podle agentury AFP to uvedlo libanonské ministerstvo obrany. Izraelská armáda uvedla, že cílem útoku byli velitelé íránských jednotek Kuds. O útocích ze strany Íránu v noci informovaly Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Kuvajt, Katar a Bahrajn.
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)

Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026) | foto: Reuters

Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)
Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)
Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
18 fotografií

Podle agentury AFP byly v neděli ráno slyšet nové výbuchy na jižním předměstí Bejrútu, které patří k baštám šíitského hnutí Hizballáh, na které útočí Izrael. Izraelská armáda v neděli ráno uvedla, že letectvo zahájilo novou vlnu úderů na cíle napříč Íránem.

V zasaženém hotelu, který se nachází na bejrútském nábřeží, podle fotografa AFP zasahovali záchranáři. Úder zřejmě zasáhl alespoň jeden z pokojů. Podle agentury Reuters jsou v hotelu ubytováni lidé, kteří kvůli novým bojům museli opustit své domovy.

Izraelská armáda o útoku v Bejrútu uvedla, že cílem úderu byli klíčoví velitelé íránských jednotek Kuds v Libanonu. Tyto jednotky spadají pod íránské revoluční gardy a podle Izraele slouží jako spojení mezi Teheránem a Hizballáhem.

Lidé si prohlížejí nevybuchlou íránskou raketu, která dopadla na otevřené pole ve východní Sýrii. (4. března 2026)
Bombardování Teheránu (5. března 2026)
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
251 fotografií

Izrael útoky na sousední zemi spustil na začátku týdne v reakci na úder šíitského hnutí Hizballáh, které je spojencem Íránu, z libanonského území. Izrael spolu s USA navíc od soboty 28. února útočí na Írán. V sobotu odpoledne libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské údery zabily 294 lidí. Po tomto prohlášení pak ministerstvo informovalo o osmi mrtvých na jihu Libanonu za celou sobotu. Izrael tvrdí, že útočí na cíle spojené s Hizballáhem.

Nové útoky ze strany Íránu

Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar a Bahrajn v noci na neděli informovaly o útocích, kterým čelily v uplynulých hodinách ze strany Íránu. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny na Blízkém východě, které jsou používány pro údery na jeho území.

Katarské ministerstvo obrany uvedlo, že v sobotu na tuto zemi Írán vystřelil 12 raket. Z nich osm zničila katarská protivzdušná obrana, dvě dopadly do moře a další dvě do neobydlených oblastí.

Saúdská Arábie uvedla podle agentury AFP, že její protivzdušná obrana v noci na dnešek zničila 14 bezpilotních prostředků. Šest dronů obrana zničila „na východě od Rijádu“. Podle ministerstva obrany se podařilo zmařit dronový útok, jehož cílem byla diplomatická čtvrť v Rijádu, kde se mimo jiné nachází i americké velvyslanectví.

Bahrajn uvedl, že Írán zaútočil na okolí jednoho z jeho přístavů. Kuvajtské ministerstvo obrany uvedlo, že čelí vlně nepřátelských dronů. „Na kuvajtském mezinárodním letišti byly cílem útoku dronů nádrže s palivem,“ uvedlo ministerstvo.

Podle pozdějších informací útok poškodil jednu vládní budovy a v jednom skladě s palivy na letišti vypukl rozsáhlý požár, proti kterému zasahují hasiči. Těm se podařilo oheň dostat pod kontrolu. Krátce po 5:00 SEČ kuvajtská armáda uvedla, že protivzdušná obrana zasahuje proti hrozbě raket a dronů.

Kolem 5:30 SEČ ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů vydalo prohlášení, podle kterého jeho protivzdušná obrana „v současnosti odpovídá na hrozbu raket a dronů přicházející z Íránu“.

V souvislosti s útoky na státy na Blízkém východě, které podniká Írán, tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání uvedl, že jeho země má právo se bránit. Spojené státy podle něj používají své základny v arabských zemích k úderům na Írán. Dodal, že pokud z okolních zemí nepřijde úder, nebude na ně Teherán útočit.

Írán čelí americkým a izraelským útokům od soboty 28. února. Představitelé obou zemí spuštění úderů odůvodnili snahou zastavit íránský vojenský jaderný program. Teherán však dlouhodobě popírá, že by vyvíjel snahu získat jadernou zbraň. Údery zabily některé vysoké představitele íránského režimu včetně vůdce Alího Chameneího.

Íránští duchovní vybírají nástupce za Chameneího, sejít se chtějí do 24 hodin

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Druhá, ale šťastná. Maděrová o rivalitě s kamarádkou: Učí mě japonsky, já ji česky

Snowboardistka Zuzana Maděrová slaví druhé místo ve slalomu v závodě Světového...

